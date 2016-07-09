به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، احمد مهرزاد با اعلام این مطلب افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران همواره تلاش کرده تا در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و تولید داخلی در جهت تامین قطعات تجهیزات استرات‍ژیک بنادرکشور از بخش خصوصی توانمند داخلی استفاده کند.

وی افزود: به دنبال محدودیت در تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات استراتژیک از سوی شرکت های خارجی سازنده و عدم همکاری آنها به دلیل تحریم های اعمال شده، کارشناسان تعمیر و نگهداری تجهیزات این اداره کل ضمن اتکاء به توان صنایع داخلی و بهره گیری از نیروهای توانمند، اقدام به مهندسی معکوس و ساخت کامل قطعه استاتور شناور ناجی۶ نمودند.

مهرزاد با اشاره به اینکه این قطعه اولین بار توسط کارگاه ها و متخصصین داخلی ساخته شده و بومی سازی گردیده است خاطرنشان کرد: قطعه ساخته شده با هزینه ای کمتر از ۵۰ درصد قیمت مشابه خارجی و با کیفیت بهتراز نمونه اصلی تولید شد و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور زمینه افزایش توانمندی تولید کنندگان داخلی فراهم شد.