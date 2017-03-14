گزارش عملکرد دستگاه های مرتبط در مبارزه با ریزگردها به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای عالی حفاظت محیط زیست روز سه شنبه(۲۴ سفند) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تشکیل شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مرتبط در موضوع مبارزه با ریزگردها و آلودگی هوا، به ویژه در خوزستان و مناطق جنوب کشور بر پیگیری همزمان و هماهنگ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بویژه در زمینه مدیریت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، طرح های تثبیت خاک، کاشت نهال و احیای تالاب ها تاکید شد.

همچنین ٦ منطقه محیط زیستی کشور که پیش از این درجه ای از مراقبت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این مناطق صورت می گرفته، با هماهنگی های قانونی و مطالعات انجام شده به عنوان مناطق جدید حفاظت شده تعیین و ارتقای سطح حفاظتی آن ها به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید.

بر این اساس، مناطق «طارم سفلی» و «الموت» در استان قزوین به عنوان مناطق حفاظت شده، مناطق «شیرستان» در استان چهارمحال و بختیاری، «دره باغ» در استان فارس و «یخاب» در استان اصفهان به عنوان پناهگاه حیات وحش و منطقه امن موته به عنوان پارک ملی تعیین شدند.

با تصویب شورای عالی محیط زیست، همچنین پروژه های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، استحصال زمین از دریا و جزایر مصنوعی، اوراق کردن کشتی ها و شناورها، آب شیرین کن و توسعه آن و نیز پروژه های تولید کُک و قطران، با هماهنگی دستگاه های ذیربط، شامل ارزیابی زیست محیطی و ضوابط آن شدند.

در این جلسه اصلاحات مورد نیاز در حدود مجاز معاینه فنی خودروها نیز در راستای ارتقای کیفی این فرایند به تصویب رسید.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با آلودگی هوا و گرد و غبار، ادامه طرح های مقابله با ریزگردها در سطح کشور و طرح های مرتبط با کاشت نهال و احیای تالاب ها ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، تالاب هور العظیم در استان خوزستان با تامین حدود ٤ میلیارد متر مکعب آب طی سال های گذشته تا ٧٠ درصد احیا شده است.

همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه، گزارش اقدامات این وزارتخانه در عرصه همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی در خصوص مبارزه با ریزگردها و آلودگی هوا را تشریح کرد.

تصویب قطعنامه مبارزه با گرد و غبار در دو نشست هفتاد و هفتاد و یکم مجمع عمومی سازمان ملل و پیگیری دستور کار و گنجاندن اسناد مرتبط به عنوان برنامه کاری برای دو سال آینده، تشریح فعالیت های کشورمان برای افزایش همکاری های منطقه ای در این حوزه، پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی با موضوع گرد و غبار در تهران که برای سال ۲۰۱۷ رسما مورد استقبال مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، حضور فعال در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا - اقیانوسیه (اسکاپ) در خصوص مسایل زیست محیطی و همچنین مذاکرات، تهیه اسناد و امضای تفاهمنامه های دو جانبه و منطقه ای برای مقابله با ریزگردها و آلودگی های زیست محیطی از مهمترین اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه است.