به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، چهارمین دوره بین‌المللی کوتاه‌مدت شیعه شناسی این دانشگاه که با شرکت پژوهشگرانی از چندین کشور، اروپایی، آفریقایی و آسیایی از ۱۴ تا ۲۴ اسفندماه ۹۵برگزار می‌شد خاتمه یافت.

در این دوره تخصصی بین‌المللی که با شرکت سیزده تن از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه از کشورهای انگلستان، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، هند، پاکستان، بروندی و سریلانکا برگزار شد، مهم‌ترین سرفصل‌های تاریخی و اعتقادی تشیع ازجمله تاریخ شکل‌گیری، جغرافیای جمعیتی، مبانی کلامی، اعتقادی و الهیاتی و نیز دیدگاه‌ها و دکترین سیاسی و آخرت شناختی تشیع با حضور استادان زبده حوزه و دانشگاه به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره که از میان پژوهشگران علاقه‌مند به شناخت تشیع و از طریق رایزنی دانشگاه ادیان و مذاهب با دانشگاه‌های خارجی طرف همکاری و نیز میهمانانی که تاکنون از این دانشگاه بازدید داشته‌اند شناسایی و انتخاب‌شده‌ بودند علاوه بر حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب قم به شهرهای تهران، اصفهان و مشهد نیز سفر کردند و علاوه بر حضور در کلاس‌های تئوریک و نشست‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌شده به بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی در ایران و نیز مطالعه فرهنگ و آداب‌ورسوم تشیع پرداختند.

این پژوهشگران در بخش نخست این برنامه به مدت سه روز در دانشگاه ادیان و مذاهب و سپس سه روز دیگر را نیز در دانشگاه فردوسی مشهد در کلاس‌های نظری شیعه شناسی شرکت کردند.

برای این میهمانان علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، تاریخ پیدایش تشیع و فرق آن را حمیدرضا شریعتمداری، مهدویت در شیعه را موحدیان عطار، اخلاقیات در تشیع را سید حسن اسلامی، زن و خانواده در تشیع را خانم لیزولیت عبید، مرجعیت و اندیشه سیاسی شیعه را سمیعی، امامت در تشیع را امداد توران، و جایگاه عرفان در تشیع را فنایی اشکوری تدریس کردند.

شرکت‌کنندگان در این دوره در بخش دوم برنامه‌های خود چهار روز را نیز به بازدید از اماکن تاریخی شهرهای اصفهان و تهران گذراندند.