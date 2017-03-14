بازی سختی در اهواز داشتیم/ ما و استقلال خوزستان بخت صعود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمال بالماضی شامگاه امروز پس از تساوی تیمش در برابر استقلال خوزستان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: همانگونه که پیش از این آغاز بازی نیز گفته بود، بازی سختی در برابر استقلال خوزستان داشتیم. هر چند در این بازی ما میهمان بودیم و میزبان از حمایت هواداران خود سود می برد ولی ما مطابق انتظار در این بازی ظاهر نشدیم و آنچه از بازیکنان خود می خواستم در زمین پیاده نکردند.

وی افزود: ما برای کسب پیروزی به اهواز آمده بودیم و هیچگاه به دنبال کسب تساوی در این بازی نبودیم ولی ناگفته نماند که ما در این بازی دو بازیکن کلیدی خود را در اختیار نداشتیم. ما تیم خوب و دارای اعتبار هستیم و بی شک برای کسب تساوی به اهواز نمی آئیم ولی از شرایط نمی توان پرهیز کرد و در نهایت نتیجه تساوی برای ما رقم خورد.

بلماضی بیان کرد: بازیکنان استقلال خوزستان در این بازی نشان دادند که روی ضربات ایستگاه به خوبی برنامه ریزی کرده بودند و روی این حرکت بسیار خطرناک بودند. البته ما هم یک تعویض اجباری داشتیم و همین تعویض برنامه های تاکتیکی ما را در این بازی به هم ریخت.

وی با اشاره به اینکه استقلال خوزستان تیم اول گروه ماست به همین دلیل تیم قدرتمندی است، بیان کرد: این تیم دو پیروزی خود را در عمان و ابوظبی کسب کرده است ولی ما امروز در خانه آنها را متوقف کردیم.

بلماضی در خصوص تیم های صعود کننده از این گروه نیز گفت: من دوست تیم خود از این گروه صعود کند ولی به نظر من ما و استقلال خوزستان شانس بیشتری برای صعود از این گروه داریم.

سرمربی تیم لخویا در خصوص اینکه تعویض هایش مورد انتقاد قرار گرفته است، بیان کرد: با توجه به مجموعه بازیکنانی که در اختیار داشتم تعویض عفیف بهترین تصمیم بود و به نظر من در این خصوص اشتباه نکردم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و لخویای قطر در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک رسید ولی تیم خوزستانی همچنان با هفت امتیاز در صدر جدول باقی ماند.