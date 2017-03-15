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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۳۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛

مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده طلا است

مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده طلا است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوه طلا است گفت: پیشنهاد ما دریافت این مالیات فقط از اجرت محصولات طلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش هنر صنعت طلا و جواهر ایران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی گفت: این یک ضروت است که به تولید و کار و کارگر اهمیت بدهیم و باید به تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر نیز اهتمام داشته و مشکلات صنفی آنان را رفع کنیم.

وی با انتقاد از قانون مالیات برارزش افزوده تصریح کرد: این قانون دارای مشکلات متعددی است و ما در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات زیادی با دولت و سازمان امورمالیاتی داشتیم و خواستار اصلاح این قانون به ویژه در مورد طلا شده‌ایم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، طلا را سرمایه ای برای خانواده های ایرانی معرفی کرد و افزود: با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هر خریدار مصنوعات طلا پس از چند بار خرید و فروش و کسر۹۹ درصد مالیات، ارزش طلای وی به صفر خواهد رسید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «هنر صنعت طلا و جواهر ایران» ادامه داد: دولت برای حل موضوع مالیات برارزش افزوده طلا، پیشنهاد مالیات برارزش افزوده ۳ درصدی از کل قیمت طلا را مطرح کرده که این پیشنهاد هم مورد نظر ما نیست و درخواست ما دریافت این مالیات فقط از اجرت محصولات طلا است.

موسوی تأکید کرد: اگر به دنبال استقلال و رشد تولید در کشور هستیم باید مشکلات مردم را شناسایی و در جهت رفع آنان اقدام کنیم تا به اقتصادی شکوفا دست یابیم.

کد مطلب 3932836

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