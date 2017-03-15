مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده طلا است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش هنر صنعت طلا و جواهر ایران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی گفت: این یک ضروت است که به تولید و کار و کارگر اهمیت بدهیم و باید به تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر نیز اهتمام داشته و مشکلات صنفی آنان را رفع کنیم.

وی با انتقاد از قانون مالیات برارزش افزوده تصریح کرد: این قانون دارای مشکلات متعددی است و ما در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات زیادی با دولت و سازمان امورمالیاتی داشتیم و خواستار اصلاح این قانون به ویژه در مورد طلا شده‌ایم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، طلا را سرمایه ای برای خانواده های ایرانی معرفی کرد و افزود: با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هر خریدار مصنوعات طلا پس از چند بار خرید و فروش و کسر۹۹ درصد مالیات، ارزش طلای وی به صفر خواهد رسید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «هنر صنعت طلا و جواهر ایران» ادامه داد: دولت برای حل موضوع مالیات برارزش افزوده طلا، پیشنهاد مالیات برارزش افزوده ۳ درصدی از کل قیمت طلا را مطرح کرده که این پیشنهاد هم مورد نظر ما نیست و درخواست ما دریافت این مالیات فقط از اجرت محصولات طلا است.

موسوی تأکید کرد: اگر به دنبال استقلال و رشد تولید در کشور هستیم باید مشکلات مردم را شناسایی و در جهت رفع آنان اقدام کنیم تا به اقتصادی شکوفا دست یابیم.