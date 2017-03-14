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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۱۷

رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران:

ترقه بازی در مازندران ۸۲ مصدوم به همراه داشته است

ترقه بازی در مازندران ۸۲ مصدوم به همراه داشته است

ساری - رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران، شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری و ترقه بازی در استان را تا ساعت ۲۳ بیش از ۸۲ نفر اعلام کرد.

یحیی صالح طبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترقه بازی و حوادث چهارشنبه سوری تا ساعت ۲۳ سه شنبه شب حدود ۸۲ مصدوم در استان برجا گذاشته است اظهار داشت: بیشتر مصدومیت ها سطحی و جزیی بوده است.

وی افزود: از مجموع تعداد مصدومان ۶۳ نفر خودشان برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کرده و ۱۷ نفر برای درمان توسط پایگاه های اورژانس به بیمارستان ها منتقل شدند که ۱۴ نفر از این تعداد را مردان تشکیل می دهند.

وی از تعامل و همکاری بخش های مختلف نظیر نیروی انتظامی و اتخاذ تدابیر لازم برای چهارشنبه آخر سال تقدیر کرد.

شمار مصدومین چهارشنبه سوری سال ۹۴  معادل۶۱ نفر بود که از این میزان ۴۷ نفر مرد، ۱۴ زن  بودند که از مجموع مصدومین ۵۵ درصد درمان سرپایی، شش نفر بستری و سه نفر به بیمارستانها اعزام شدند و یک نفر قطع عضو شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۳ کاهش داشته است.

کد مطلب 3932877

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