به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «رگ خواب» علاوه بر موسیقی متنِ فیلم، شامل چهار ترکِ باکلام از جمله «آهای خبردار»، «رگ خواب»، «ابر می‌بارد» و «گریه می‌آید مرا» با اشعاری از امیر خسرو دهلوی، حسین منزوی و مولاناست. این اثر توسط ارکستر موسیقی فیلم SIF بلغارستان اجرا شده و تهمورس پورناظری، هوشیار خیام و شِین کاراسکو به عنوان تک‌نواز در آن حضور دارند.

حمید نعمت الله کارگردان فیلم «رگ خواب» که در جشنواره‌ فیلم فجر سال جاری به نمایش درآمد گویندگی متنِ این اثر را به عهده داشته است. همچنین دیوید گارنرآهنگساز ‌ آمریکایی، بردیا کیارس آهنگساز و رهبر ارکستر- و آرین کشیشی آهنگساز و نوازنده‌ بیس به عنوان تنظیم کننده در آن ایفای نقش کرده‌اند. آثارِ باکلام این اثر نیز متاثر از فضاهایِ متفاوتی است که این دو هنرمند پیش از این در آثارشان تجربه کرده بودند.

قطعه‌ «رگ خواب» با مطلعِ «رو سر بنه به بالین» از مولانا را که برای تیتراژ پایانی فیلم «رگ خواب» ساخته شده بود، می‌توان در ادامه‌ تجربه تیتراژ پایانی فیلم «آرایشِ‌غلیظ» دانست. بخش‌هایی از موسیقی بی کلامِ این اثر نیز متاثر از فیلم‌های دوران کلاسیک اروپاست و در قسمت‌هایی از ارکستراسیون غربی بهره گرفته شده است.

فیلم «رگ خواب» که به زودی اکران عمومی آن آغاز خواهد شد با بازی لیلا حاتمی و کوروش تهامی در سی‌وپنجمین جشنواره‌ فیلم فجر نمایش داده شد و لیلا حاتمی توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از آنِ خود کند.

همایون شجریان و سهراب پورناظری به تازگی آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» را منتشر کرده‌اند.

آلبوم «رگ خواب» از امروز چهارشنبه ٢۵ اسفندماه در بازار موسیقی کشور منتشر شد که نسخه دیجیتال این اثر نیز، همزمان از طریق سامانه «ریتمو» در دسترس دوستداران موسیقی قرار گرفته است.