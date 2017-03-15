حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۱۵ حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته (چهارشنبه سوری) خبر داد و گفت: از این تعداد ۳ عملیات امداد و نجات بوده و ۱ سقوط از ارتفاع داشتیم که منجر به مجروح شدن یک تن از شهروندان شده است.

وی افزود: هم چنین ۲ واژگونی خودرو گزارش شده که هر یک از حوادث فوق نیز ۲ مجروح داشته و در مجموع ۴ مجروح داشته است.

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه از وقوع ۱۲ حریق نیز طی شب گذشته خبر داد که یکی از آنها مربوط به انفجار منزل مسکونی ای در محله کارمندان و در اثر انفجار مواد محترقه بوده که منجر به مصدومیت یک نوجوان شده است.

جهانبخشی از کاهش ۴۷ درصدی آتش سوزی های امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: ۲ آتش سوزی خودرو نیز در اثر اصابت مواد محترقه رخ داده است و بقیه موارد مربوط به انفجار و آتش سوزی سطل های زباله و ضایعات چوب و مخزن زباله و ... بوده است.