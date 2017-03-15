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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۰

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه به مهر خبر داد:

امدادرسانی آتش‌نشانان کرمانشاهی در ۱۵ حادثه چهارشنبه سوری

امدادرسانی آتش‌نشانان کرمانشاهی در ۱۵ حادثه چهارشنبه سوری

کرمانشاه- مدیرعامل آتش‌نشانی استان کرمانشاه از امداد رسانی در ۱۵ حادثه طی چهارشنبه سوری توسط آتش نشانان کرمانشاهی خبر داد.

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۱۵ حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته (چهارشنبه سوری) خبر داد و گفت: از این تعداد ۳ عملیات امداد و نجات بوده و ۱ سقوط از ارتفاع داشتیم که منجر به مجروح شدن یک تن از شهروندان شده است.

وی افزود: هم چنین ۲ واژگونی خودرو گزارش شده که هر یک از حوادث فوق نیز ۲ مجروح داشته و در مجموع ۴ مجروح داشته است.

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه از وقوع ۱۲ حریق نیز طی شب گذشته خبر داد که یکی از آنها مربوط به انفجار منزل مسکونی ای در محله کارمندان و در اثر انفجار مواد محترقه  بوده که منجر به مصدومیت یک نوجوان شده است.

جهانبخشی از کاهش ۴۷ درصدی آتش سوزی های امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: ۲ آتش سوزی خودرو نیز در اثر اصابت مواد محترقه رخ داده است و بقیه موارد مربوط به انفجار و آتش سوزی سطل های زباله و ضایعات چوب و مخزن زباله و ... بوده است.

کد مطلب 3933034

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