آمار مصدومین استان کرمانشاه تاکنون به بیش از ۱۰۰ تن رسید

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برآورد آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه در دست اقدام بوده و هنوز نهایی نشده است، گفت: طی آمارهای رسیده تاکنون مصدومین چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه به ۱۰۰ تن رسیده است.

وی افزود: از تلخ ترین حوادث چهارشنبه آخر سال امسال می توان به آسیب کودک ۳ ساله از ناحیه چشم و قطع شدن دست کودک جوانرودی در اثر انفجار مواد محترقه اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با ابراز تاسف از رخ دادن این حوادث گفت: تاکنون کوچکترین فرد مصدوم این حوادث ۳ ساله و مسن ترین فرد ۶۵ سال سن داشته است.

وی بیشترین مصدومان این حوادث را مردان دانست و گفت: متاسفانه بخشی از این مصدومان را بانوان تشکیل می دهند و اغلب مصدومین حوادث از ناحیه دست دچار آسیب شده اند.