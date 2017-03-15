کشف ۶۳ هزار عدد ماده محترقه در استان کرمانشاه/دستگیری۴۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۶۳ هزار عدد مواد محترقه و مصدومیت ۱۱۶ تن در شب چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: چشم یک کودک سه ساله تخلیه و دست نوجوان ۱۳ ساله ای نیز قطع شد.

وی افزود: هم چنین شب گذشته ۴۱ نفر از برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی دستگیر شدند که از این تعداد ۲۲ نفر به مراجع قضائی معرفی و از ۱۹ نفر نیز تعهد کتبی اخذ شد.

وی از مصدومیت ۱۱۶ تن در شب چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: چشم یک کودک سه ساله تخلیه و دست نوجوان ۱۳ ساله ای نیز قطع شد. از این تعداد مصدوم ۱۰۳ نفر متعلق به شهر کرمانشاه و ۲۳ نفر سایر شهرستان ها بوده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: ۶۳ هزار عدد مواد محترقه و ۱۰۳ کیلو و ۳۰۰ گرم اکلیل سرنج نیز در شب چهارشنبه سوری کشف شد.

سرهنگ آمویی با اشاره به اینکه کوچکترین مصدوم چهارشنبه آخر سال، دو ساله و مسن ترین آنها ۷۰ ساله است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با تمام ظرفیت های موجود سعی کرد آرامش و امنیت را برای شهروندان قانونمدار ایجاد کند تا حوادث دلخراش سال های گذشته تکرار نشود.