جزئیات تغییرات جدید درواردات خودرو/کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای شرایط جدید واردات خودرو را اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است:

به پیوست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص اصلاح ماده (۷) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودروو ارسال می گردد. بر اساس مفاد مصوبه مذکور «ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری(سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یکسال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع است.»

همچنین بر اسسا مصوبه ابلاغی اقدام بر اساس ثبت سفارش های صادره قبل از ابلاغ مصوبه مذکور، بلامانع می باشد. دستور فرمایید با رعایت سایر مفاد مصوبه فوق و رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.