به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به عزم نیروهای مسلح برای مشارکت در طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان گفت: در این زمینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج با تشکیل گروههای جهادی آمادگی خود را برای کمک به دولت در امر بیابانزدایی اعلام کردهاند.
سردار جزایری در همین زمینه به تفاهم سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اداره کل منابع طبیعی این استان برای بیابانزدایی در ۴ هزار هکتار از بحرانیترین کانونهای ریزگرد در جنوب شرق اهواز اشاره کرد و افزود: چنانچه سایر دستگاههای مربوطه همکاری کنند و توان لجستیکی خود را به کار گیرند، در سال ۹۶ شاهد اتفاقات مبارکی در این زمینه خواهیم بود.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح به طراحی و برنامهریزی سپاه و بسیج برای بهرهگیری از آحاد مردم و اقدامات جهادی و انقلابی برای بیابانزدایی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همه سپاههای استانی سراسر کشور آمادگی خود را برای مشارکت در این اقدام ملی اعلام کردهاند و قرارگاه شهدای مدافع حرم استان خوزستان برای هماهنگی و ایفای مسئولیت در این زمینه راهاندازی شده است.
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