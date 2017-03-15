تعامل خوبی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: موفقیت هایی که فوتبال ما در چند وقت اخیر به دست آورده حاصل تلاش خوب مسئولان این ورزش است و این را نشان می دهد که حال فوتبال ما خوب است. سایر ورزش ها هر چقدر هم که خوب باشند به اندازه فوتبال در جامعه اثرگذار نیستند، همچنین سمبل و ویترین این فوتبال تیم ملی بزرگسالان است و برای همه جامعه از حساسیت های زیادی برخوردار است. ما هر چقدر هم که در همه فعالیت ها خوب باشیم فوتبال بزرگسالان نیازمند آرامش است و همه تلاش می کنیم تا با یکدیگر همسو باشیم.

وی افزود: نمی شود فوتبال را جزیره ای اداره کرد. در حال حاضر تعامل خوبی میان فوتبال ما و وزارت وجود دارد و این حرف که می گویند فوتبال جزیره ای اداره می شود غلط است. همه دستگاه ها با هدف همسو فعالیت می کنند و این جزو وظایف فدراسیون، کمیته المپیک، وزارت و سایر دستگاه هاست تا شرایط را برای آرامش فوتبال مهیا کنند. در سال های گذشته موفقیت ورزش به ویژه فوتبال باعث تزریق امید در جامعه شده و هر چیزی که به این موضوع ضربه بزند باید با آن برخورد شود.

معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: فوتبال در خیلی از جوامع به عنوان یک فرهنگ و آیین جدا از آن یاد می شود و همه افراد آن جوامع به آن حساس هستند و فراز و نشیب های فوتبال و نتایج و موفقیت آن اثر مستقیم در آن فرهنگ خواهد داشت. ما باید در استفاده از تکنولوژی و سایر موارد انسجام داشته باشیم و باید جزو بهترین ها باشیم و این موضوع مستلزم آن است که همه تلاش کنیم تا کشتی را نجات دهیم و سالم به ساحل برسانیم.

داورزنی ادامه داد: نه دولت، نه وزارت ورزش، نه فدراسیون فوتبال و نه صدا و سیما برای خودشان کار نمی کنند و برای نظام تلاش می کنند. موفقیت های اخیر فوتبال حاصل کار شش ماهه نیست و این تلاش چند ساله را نشان می دهد. امیدواریم این موضوع موفقیت در تیم ملی بزرگسالان با تلاش مضاعف ادامه داشته باشد و جزو وظایف همه است که به آن موفقیت کمک کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعامل خوبی میان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود دارد و همه تمام قد از همه برنامه های فدراسیون فوتبال دفاع و حمایت می کنیم و در این مدتی که سلطانی فر هم در وزارت حضور دارد تلاش می کنیم تا کار خوبی انجام دهیم و شرمنده شهدا و مدافعان حرم نشویم.

داورزنی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی مردم کشورهای دنیا دوست دارند تیم های ملی شان موفق باشد و ایرانی ها هم از این قاعده مستثنی نیستند خصوصا در فوتبال که از اثرگذار ترین ورزش ها در جهان است و مردم نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارند. به همین خاطر باید نقش حمایتی بیشتری از فوتبال داشته باشیم و وزارت ورزش همگام با فدراسیون فوتبال باید یک تعامل بسیار خوبی داشته باشند تا بتوانند این ورزش فراگیر را که می توان گفت قریب به اتفاق مردم ایران آن را پیگیری می کنند به سرمنزل مقصود برسانیم.

وی در ادامه گفت: مهمترین مشکل فعلی فوتبال ما بحث مالی است و ما باید تلاش کنیم تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. متاسفانه برخی قوانین باید اصلاح شود تا این پیچیدگی ها برطرف شده و باشگاه ها راحت تر بتوانند کار خود را ادامه دهند زیرا نظام باشگاه داری در کشور ما نیاز به یک تغییر و تحول اساسی دارد زیرا چند باشگاه پرطرفدار ما همیشه در راس فوتبال ما بوده اند و مردم به آنها توجه ویژه ای دارند و همین نگاه ویژه باعث می شود که حساسیت مردم روی این تیم ها بیشتر شده و کار را برای ما سخت تر می کند بنابراین با رفع موانع و مشکلات باید این پیچیدگی ها را از بین ببریم تا بتوانیم فوتبال خوبی را صاحب باشیم.

معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در خصوص حق پخش تلویزیونی نیز گفت: یکی از بحث های اصلی ما با صدا و سیما در چند سال گذشته مساله حق پخش بوده است و امروز در تمام دنیا حق پخش بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع مالی فوتبال را تامین می کند البته کشورهای اروپایی صاحب شبکه های تلویزیونی خصوصی هستند و این منابع مالی آنها را تامین می کند اما با توجه به اینکه در کشور ما صدا و سیما انحصارا در اختیار دولت است ورزش کمتر توانسته استفاده ببرد و همین قوانین و مقرراتی که در صدا و سیما وجود دارد باعث شده تا به ورزش اهمیت کمتری داده شده و امیدوارم عاملی به وجود بیاید تا بتوانیم هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنیم.

داورزنی در ادامه خاطرنشان کرد: چندین جلسه بحث و گفتگو بین وزیر ورزش و رئیس صدا و سیما وجود داشته تا بتوانند این معضل حق پخش را هر چه زودتر برطرف کنند خصوصا در فوتبال که نگاه همگانی به آن است و صدا و سیما باید دید ویژه تری نسبت به این موضوع داشته باشد. با صحبت هایی که انجام گرفت به احتمال فراوان ظرف دو، سه ماه آینده این مشکل حل خواهد شد و ما به دنبال این هستیم که یک توافق برد-برد را برای صدا و سیما و ورزش به وجود بیاوریم تا هیچ کدام متضرر نشوند و هر دو از این موضوع استفاده ببرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه به ورزش و تماشای مسابقات فوتبال زیاد است و من امیدوارم بتوانیم از پخش زنده و غیرزنده ورزشی خصوصا فوتبال منابع مالی تامین کنیم و این اتفاق به وجود نخواهد آمد مگر با تعامل و یک وفاق و همدلی بین صدا و سیما، وزارت ورزش و دیگر دستگاه های نظارتی.