فراخوان مشمولان متولد سالهای ۵۵ تا ۷۸ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا، طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال‌های ۵۵–۷۸ با توجه به قانون خدمت وظیفه عمومی باید برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس +۱۰ اقدام کنند.

همجنین افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند با ورود به سن ۱۸ سال تمام، شش ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

لازم است ذکر شود دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر سقف سنوات تحصیلی تعیین شده مشغول به تحصیل هستند در صورت ترک تحصیل، انصراف، اخراج یا فراغت از تحصیل حداکثر به مدت یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

بنابراین گزارش، متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاه‌های دولتی که قبل از اتمام تعهد به هر دلیل شرایط ادامه خدمت را ندارند از تاریخ انصراف از تعهد، حداکثر به مدت ۶ ماه مهلت داشته تا با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ برای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی یا کفالت، پس از انقضای مدت اعتبار آن باید ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

براساس این گزارش مشمولانی که در مهلت تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت خدمت ضرورت آنان اضافه می‌شود و با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، دریافت وام و خدمات بانکی مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه دربارهٔ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها تا سه ماه باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد تا شش ماه اضافه خواهند داشت. همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیش از یک سال است، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.