به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت خسرو شجاع‌زاده بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر کاوه صباغ‌زاده نویسنده و کارگردان سینما در یادداشت کوتاهی به مرور خاطرات و همکاری خود با زنده‌یاد شجاع‌زاده در یک فیلم کوتاه نوشت.

متن یادداشت بدین شرح است: «سال ۱۳۷۷ در اولین فیلم کوتاهم «یازده و نیم» این افتخار را داشتم تا مرحوم خسرو شجاع زاده را راضی کنم پس از سال‌ها دوری از بازیگری در فیلمم بازی کنند.

آن فیلم آخرین باری بود که ایشان جلوی دوربین رفتند. هیچ وقت فرصتش پیش نیامد که فیلم را نشان ایشان دهم. می‌گفتند چون دیگر بازی نمی‌کنم دیدن این فیلم و بازی‌ام شاید باعث شود دوباره هوس بازیگری کنم.

آن تجربه برای من لذت بخش و آموزنده بود. می‌ترسیدم ایشان را هدایت کنم و ایشان هر وقت متوجه ضعف من می‌شدند می گفتند از هیچی نترس. من باید مثل موم توی دست‌های تو باشم. نترس. فقط بگو باید چکار کنم و چطور دیالوگ‌هایم را ادا کنم....

روحت در آرامش باشد و قرین رحمت آقای شجاع زاده محترم»