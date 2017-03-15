بحث استعفای افتخاری مطرح نیست/ تغییراتی در هیات مدیره ها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی پس از پایان مجمع فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: جلسه بسیار خوبی بود، گزارشات ارائه شد و بر روی آن بحث و تبادل نظر انجام گرفت. یکی از مهمترین مسئولیت‌هایمان، مسئله حق پخش تلویزیونی است که باید تعامل خوبی بین صدا و سیما، وزارت ورزش و دیگر ارگان‌ها به وجود بیاید و پس از رسیدن به یک جمع‌بندی، دیگر شاهد چنین مشکلاتی در فوتبالمان نباشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مباحث مالی دچار ابهام بوده است، گفت: با صحبت شما موافق نیستم و ابهامی وجود نداشته است، مباحث شفاف مطرح شد، همه چیز کاملاً مشخص است و ابهاماتی وجود نداشته است.

داورزنی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییری در اعضای هیأت مدیره استقلال و پرسپولیس به وجود خواهد آمد؟ گفت: چنین اتفاقی نخواهد افتاد، هر دو تیم نیاز به آرامش دارند و چون نمایندگان ملی ما هستند باید به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و اجازه ندهیم حاشیه‌ها، مسیر این دو تیم را عوض کند، البته انتقاد به هر مجموعه‌ای وارد است، ولی باید رفتار منصفانه داشت و اعتقاد دارم تعامل و وحدت می‌تواند کلید هر مشکلی باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا استعفای افتخاری و زمانی مورد قبول قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: اصلاً بحث استعفای مدیرعامل باشگاه استقلال مطرح نبوده و نخواهد بود البته اختلاف نظر وجود دارد و شما در هر مجموعه‌ای که حضور داشته باشید، این اختلاف سلیقه به وجود خواهد آمد، اما اساساً بحث استعفای افتخاری مطرح نیست و چنین صحبت‌هایی آن هم در این مقطع زمانی بی‌پایه و اساس است.

وی در رابطه با کسری بودجه‌ای که قرار شد وزارت ورزش و جوانان کمک کند، خاطرنشان کرد: باید در این خصوص صحبت و بحث شود تا نظر نهایی داده شود.