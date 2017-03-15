تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: سیستان و بلوچستان استعدادهای منحصر به فردی در بخش کشاورزی دارد که با تغییر الگوی کشت می تواند زمینه توسعه منطقه را فراهم کند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: جلوگیری از هدر رفت منابع آب یکی از مطالبات جدی در بخش کشاورزی است که تحقق آن نیاز به روحیه مشارکت جمعی دارد.

وی گفت: امنیت نیز یکی از دستاوردهای مهم دولت در استان سیستان و بلوچستان است که زمینه را برای اعلام استان به مقصدگردشگری ایرانیان فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: بخش کشاورزی سکان دار امنیت غذایی و سلامت جامعه است و در این بخش اقدامات موثری انجام شده است.

رضا نجفی افزود: به کارگیری سالانه ۵۰۰ نفر ازفارغ التحصیلان بخش کشاورزی، افزایش اعتبارات ملی، افزایش ۴۰۰ درصدی خرید گندم از کشاورزان و ایجاد ۷واحد صنعتی پرورش شتر مرغ با ظرفیت ۱۰۰ تن از جمله دستاوردهای دولت در استان است.

گفتنی است: در پایان این مراسم از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی با هدف ایجاد رقابت سالم و معرفی الگوهای نمونه تجلیل به عمل آمد.