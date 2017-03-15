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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

حوادث چهارشنبه سوری استان کرمانشاه؛

آمار مصدومین استان کرمانشاه به ۱۱۶ نفر رسید +جزئیات

آمار مصدومین استان کرمانشاه به ۱۱۶ نفر رسید +جزئیات

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری استان کرمانشاه را ۱۱۶ نفر اعلام کرد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری امسال استان کرمانشاه را ۱۱۶ نفر اعلام کرد.

وی افزود: از تلخ ترین حوادث چهارشنبه آخر سال امسال می توان به آسیب کودک ۳ ساله از ناحیه چشم و قطع شدن دست کودک جوانرودی در اثر انفجار مواد محترقه اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با ابراز تاسف از رخ دادن این حوادث گفت:کوچکترین فرد مصدوم این حوادث ۲ سال و مسن ترین فرد ۷۰ سال سن داشته است.

وی بیشترین مصدومان این حوادث را مردان دانست و گفت: متاسفانه بخشی از این مصدومان را بانوان تشکیل می دهند و اغلب مصدومین حوادث از ناحیه دست دچار آسیب شده اند.

آزادی گفت: جمع کل مصدومان در شهرستان کرمانشاه به ۹۳ نفر رسید، بر اساس آخرین اطلاعات در امام خمینی ۵۱ نفر، بیمارستان آیت الله طالقانی ۲۲ نفر، بیمارستان امام رضا علیه السلام ۲ مصدوم، بیمارستان حضرت معصومه سلام الله علیها ۳ نفر، بیمارستان شهدا ۹ نفر پذیرش شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه همچنین گفت: در بیمارستان امام حسین علیه السلام کرمانشاه دو مصدوم و درمان در محل چهار نفر داشتیم.

آزادی بیان کرد: در سطح شهرستانهای استان نیز در بیمارستان قدس پاوه چهارنفر، بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد غرب چهار نفر، بیمارستان الزهرا گیلانغرب یک مصدوم داشتیم.

وی افزود: در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود پنج نفر، بیمارستان معاون صحنه یک مصدوم، بیمارستان شهدا سرپل ذهاب سه نفر ، بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر و کلیایی چهارنفر و در بیمارستان شهید چمران کنگاور یک مصدوم داشتیم.

کد مطلب 3933161

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