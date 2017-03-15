آمار مصدومین استان کرمانشاه به ۱۱۶ نفر رسید +جزئیات

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری امسال استان کرمانشاه را ۱۱۶ نفر اعلام کرد.

وی افزود: از تلخ ترین حوادث چهارشنبه آخر سال امسال می توان به آسیب کودک ۳ ساله از ناحیه چشم و قطع شدن دست کودک جوانرودی در اثر انفجار مواد محترقه اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با ابراز تاسف از رخ دادن این حوادث گفت:کوچکترین فرد مصدوم این حوادث ۲ سال و مسن ترین فرد ۷۰ سال سن داشته است.

وی بیشترین مصدومان این حوادث را مردان دانست و گفت: متاسفانه بخشی از این مصدومان را بانوان تشکیل می دهند و اغلب مصدومین حوادث از ناحیه دست دچار آسیب شده اند.

آزادی گفت: جمع کل مصدومان در شهرستان کرمانشاه به ۹۳ نفر رسید، بر اساس آخرین اطلاعات در امام خمینی ۵۱ نفر، بیمارستان آیت الله طالقانی ۲۲ نفر، بیمارستان امام رضا علیه السلام ۲ مصدوم، بیمارستان حضرت معصومه سلام الله علیها ۳ نفر، بیمارستان شهدا ۹ نفر پذیرش شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه همچنین گفت: در بیمارستان امام حسین علیه السلام کرمانشاه دو مصدوم و درمان در محل چهار نفر داشتیم.

آزادی بیان کرد: در سطح شهرستانهای استان نیز در بیمارستان قدس پاوه چهارنفر، بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد غرب چهار نفر، بیمارستان الزهرا گیلانغرب یک مصدوم داشتیم.

وی افزود: در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود پنج نفر، بیمارستان معاون صحنه یک مصدوم، بیمارستان شهدا سرپل ذهاب سه نفر ، بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر و کلیایی چهارنفر و در بیمارستان شهید چمران کنگاور یک مصدوم داشتیم.