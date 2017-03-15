دونالد تاسک:ترکیه از واقعیت دور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا با انتقاد از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه که در اظهارات خود دولت هلند را فاشیست و از بقایای حزب نازی خطاب می کنند؛ گفت: ترکیه کاملا از واقعیت فاصله گرفته است.

گفتنی است رابطه آنکارا-آمستردام به دلیل مخالفت هلند با سخنرانی مقامات ترکیه به نفع همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور، به تیرگی گرایید.

به دنبال اقدام دولت آمستردام به ممانعت از فرود هواپیمای «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، اردوغان مقامات هلند را فاشیست و نازی خطاب کرد و هلندی ها را مسئول قتل عام سربرنیتسا (بوسنی) معرفی کرد.

در پاسخ، نخست وزیر هلند نیز از اظهارات اردوغان به جعل بی شرمانه تاریخ تعبیر کرد.

همه پرسی اطلاح قانون اساسی ترکیه در راستای افزایش اختیارات اردوغان و با هدف تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) برگزار می شود.

به گفته تاسک، هلند به ویژه شهر «روتردام» -که قرار بود چاوش اوغلو در جمع ترک تباران آن به ایراد سخنرانی بپردازد- مکانی برای آزادی و دموکراسی است و آنهایی که فاشیسم را به این شهر نسبت می دهند، از واقعیت به دور هستند.