عابدینی: باید از حق فوتبال در اداره مالیات دفاع کنیم

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با مجمع فدراسیون فوتبال که روز چهارشنبه برگزار شد گفت: من در این مجمع حضور نداشتم و فقط می دانم که حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شده که به وی تبریک می گویم و از این انتخاب خوشحال شدم.

وی در مورد مشکل مالیاتی که گفته می‌شود فدراسیون با آن مواجه شده است افزود: شما فرقی نمی‌کند که زیان ده هستید یا خیر؟ مهم این است که تکلیف سیستم باید با مالیات مشخص باشد. باید دفاتر منظم باشد و ممیز مالیاتی مشخص شود در آن زمان ادعا کنید و بگویید به این دلایل مالیات شامل حال من نمی‌شود. یک بدهکاری دارم. درآمدم کمتر از هزینه‌ام بوده است. این که فقط بگوییم مالیات شامل حال ما نمی‌شود اینطور نیست چرا که مالیات شامل حال همه افراد است. باید رفت و از این موضوع دفاع کرد. مالیات تکلیفی را به دلیل اینکه به کارمندانمان حقوق می‌دهیم باید کسر کنیم.

وی افزود: در بخش دیگر مالیات بر عملکرد مطرح است. کاری اگر سود بدهد باید مالیات آن پرداخت شود و اگر سود نشان نمی‌دهد، کسی از ما مالیات نمی‌خواهد. خزانه دار و مسئول امور مالی مدافع این سیستم هستند. راه دیگر استفاده از وکیل است که فدراسیون می‌تواند از آن استفاده کند.

رئیس کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال در رابطه اسپانسرهای فوتبال تصریج کرد: ما دو اسپانسر داشتیم؛ در بخش اسپانسر تبلیغات محیطی سازمان لیگ آنها بدحسابی کردند. با این حال از ۵۰ میلیارد تومان، ۳۰ میلیارد پرداخت شده و ۲۰ میلیارد دیگر باقی مانده است. از پارسال هم قسمت دیگری از قرارداد اسپانسر تبلیغات محیطی با سازمان لیگ باقی مانده است.

عابدینی با اشاره به اسپانسری که حامی فدراسیون فوتبال و تیم ملی ایران است گفت: اسپانسر تیم ملی که سامان 9090 است عملکرد بسیار خوبی داشته و با استناد به قراردادی که داشته تاکنون به ۹۰ درصد از تعهدات خود عمل کرده است.

وی ادامه داد: به خاطر همین متعهد بودن اسپانسر، تیم ملی از نظر مالی شرایط خوبی دارد و مشکلی در این زمینه با اسپانسر حامی فدراسیون و تیم ملی نداریم.

عابدینی در مورد مشکلی که فدراسیون با اسپانسر البسه تیم ملی داشت، ادامه داد: ما چند دعوا در این بخش داریم که علاوه بر بحث اسپانسرینگ تبلیغات محیطی با شرکت جیووا دچار چالش شده ایم و جلو می رویم تا یکی یکی این مسائل را حل کنیم.

وی در پایان در مورد جلسه ای که با مسئولان صدا و سیما در خصوص مشکل حق پخش محتوایی برگزار شد، تصریح کرد: ما جلسه را در زمینه بحث محتوایی برگزار کردیم و در این جلسه تاج، طاهری، آجرلو و افتخاری حضور داشتند. در این جلسه کمیته راهبردی تشکیل شد که قرار است ظرف دو ماه آینده در بخش محتوایی به تعاملاتی برسیم چرا که تا الان قرانی از این بخش به جیب فوتبال نرفته است.