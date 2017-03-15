تمرین مشترک دریایی نیروی دریایی ارتش ایران وپاکستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار حسین آزاد بیان داشت:به منظور اجرای تمرین مشترک پیش بینی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان پس از ۳ روز اقامت و انجام جلسات مشترک و دید و بازدید از اماکن فرهنگی و سیاحتی و دیدار با مقامات عالی استان بندرعباس را به جنوب شرق تنگه هرمز دریای جنوب ترک کردند.

وی عنوان کرد: در این رزمایش ناوشکن جماران به همراه یک فروند ناوموشک انداز و یک بالگرد از جمهوری اسلامی ایران و ناوشکن تیپ سلطان به همراه ناوچه موشک انداز جرات و یک بالگرد از نیروی دریایی پاکستان به انجام تمرین مشترک شامل نقل انتقال هوایی، نقل و انتقالات دریایی و تبادل عمودی متقابل بین یگانهای هوادریا و ناوهای پاکستانی و بلعکس انجام می شود، این تمرین از شرق تنگه هرمز تا دریای جنوب انجام می شود.

این تمرینات مشترک با حضور ۸۰۰ نفر از کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی پاکستان صورت می شود.