برخورد خودرو با تیر برق در پیشوا سبب قطع برق یک روستا شد

سروان حسن مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارشنبه شب، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در موقعیت میدان شهید اردستانی پیشوا با یک تیر برق برخورد کرد.

وی افزود: این برخورد شدید بر اثر عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت قانونی رخ داد و در اثر این برخورد تیر برق بر روی سقف خودرو افتاد که متاسفانه دو نفر نیز مجروح و راهی بیمارستان شدند.

مهرابی با اشاره به ترافیک سنگین موجود در روزهای پایانی سال افزود: نظر به روزهای پایانی سال و تعدد آمد و شد در معابر به شهروندان توصیه می شود با آرامش، دقت و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

وی افزود: راهور پیشوا حضوری فعال در سطح شهر دارد و رانندگان با حوصله بیشتر در ایام پایانی سال در خیابان ها و معابر رفت آمد کنند.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر راننده خودرو فوق پس از برخورد با تیر برق از محل حادثه متواری شده است.

همچنین در اثر این برخورد برق روستای حبیب آباد از توابع شهرستان پیشوا قطع شده و عوامل انتظامی و اداره برق و دستگاه های امدادرسان پیشوا برای رفع این مشکل در محل حاضر شده اند.