به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ترمینال غرب»، مستند «داد»، فیلم داستانی «هنگامه»، «سلام» و همچنین مجموعه مستندهای شهدای مدافع حرم شامل «خالد و مجتبی»، «ایرانیهای مرتد»، «برادران»، «روایت نصر»، «سید ابراهیم»، «پل» و «تک تیرانداز» که درباره شهید مهدی نوروزی، مصطفی صدرزاده، شهید حمیدرضا زمانی، شهید علی انصاری است، محصولات این مجموعه هستند.
علاقمندان برای تهیه و خرید این محصولات میتوانند به مراکز و فروشگاههای فرهنگی سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین در تهران، کتابفروشی کیهان، ترنجستان سروش و کافهکراسه، این محصولات را عرضه میکنند.
مرکز اصلی فروش این محصولات، حسینیه هنر واقع در میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر است و علاقمندان میتوانند به صورت حضوری نسبت به تهیه این آثار اقدام کنند.
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