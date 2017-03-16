پیام تسلیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پی درگذشت افشین یداللهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵، دکتر افشین یداللهی، عضو فقید گروه واژه‌گزینی روان شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت. به همین مناسبت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت این شاعر و ترانه‌سرای فرهیخته را تسلیت گفت. متن پیام مذکور بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

هر سال یک بار

از لحظه مرگم

بی‌تفاوت گذشته‌ام

بی‌آنکه بفهمم یک روز

در چنین لحظه‌ای

خواهم مُرد

(زنده‌یاد افشین یداللهی)

فرهنگستان زبان وادب فارسی درگذشت نابهنگام دکتر افشین یداللهی، روان‌پزشک، شاعر و ترانه‌سرا و عضو گروه واژه‌گزینی روان‌شناسی را تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان ایشان شکیبایی آرزو می‌کند.

همچنین اعضای گروه واژه‌گزینی روان‌شناسی فرهنگستان، آقایان دکتر رضا زمانی، دکتر غلامحسین معتمدی، دکتر حسین مجتهدی، دکتر حسن رفیعی و دکتر محمدرضا رضوی، در پیامی جداگانه درگذشت وی را تسلیت گفتند. متن پیام مذکور بدین شرح است:

بازگشت همه به‌سوی اوست

با اندوه فراوان درگذشت شاعر ترانه‌سرای ماندگار، یار دوست‌داشتنی و همکار روان‌پزشک فرهیخته ما در گروه واژه‌گزینی روان‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر افشین یداللهی را به خانواده و دوستداران آن مرحوم و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوییم.