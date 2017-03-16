کاهش ۷۰ درصدی زباله در هشت شهر کاشان و آران با جداسازی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش، جداسازی و تفکیک زباله از مبدأ توسط شرکت پسماند منطقه ای کاشان و آران و بیدگل با همکاری شهرداری ابوزیدآباد در این شهر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این طرح به همه شهروندان آموزش های لازم داده می شود، اظهار کرد: در این طرح، کارآموزان پس از آموزش های لازم برای جداسازی و تفکیک زباله از مبدأ این آموزش ها را در اختیار شهروندان قرار می دهند.

عضو هیئت مدیره شرکت پسماند کاشان و آران و بیدگل، طرح جداسازی زباله ها را موجب کاهش حدود ۷۰ درصدی حجم زباله در هشت شهر از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل دانست و افزود: در این طرح، زباله های تر به محل دفن زباله انتقال و در کارخانه در حال ساخت، تبدیل به کود کمپوست خواهد شد.

وی گفت: انتظار می رود با این طرح تا شش ماه نخست سال ۹۶، میزان دفن پسماند در معدن زباله به کمتر از ۳۰ درصد دفن فعلی برسد.

نقدی به طراحی و احداث حوضچه شیرآبه در معدن چاه زباله اشاره کرد و اذعان داشت: شیرآبه های زباله در این حوضچه تبخیر و تخلیه خواهد شد و با اقداماتی که در شرکت پسماند کاشان در حال انجام است، بسیاری از معضلات زیست و محیطی رفع خواهد شد.

گفتنی است؛ روزانه بیش از ۲۵۰ تن انواع زباله از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در چاله زباله شهر ابوزیدآباد به صورت غیر اصولی دفن می شود که این دفن غیر اصولی مشکلاتی را برای محیط زیست و ساکنان آن به وجود آورده است.