به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در نشست مشترک بررسی نحوه اجرای آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان ماده ۱۵ و ۱۶ در استان البرز، با تقدیر از برنامه‌های متنوع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: این معاونت شجاعانه و با جسارت در دل بسیاری از معضلات اجتماعی قرارگرفته و توانسته موفقیت‌های بزرگی درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرم کسب کند.

مشکل در اجرای کامل قوانین

وی با اشاره به تصویب قوانین و دستورالعمل‌های مترقی در کشور، بزرگ‌ترین مشکل را در عدم اجرای کامل این قوانین دانست و متذکر شد: نبود هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های مجری قوانین، منجر به سرانجام نرسیدن اهداف متصور شده است.

فاضلیان عدم اجرای دقیق «آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان» را یکی از مواردی برشمرد که به دلیل عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی در اجرا با مشکل روبه‌رو است و گفت: استان البرز به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب و با اجرای کامل این قانون می‌توان از برکات اجتماعی آن بهره‌مند شد ولی در اجرا نگرانی‌هایی جدی وجود دارد.

بار اصلی مراقبت از معتادان بر عهده قوه قضائیه و بهزیستی

وی افزود: در این دستورالعمل نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و استانی بسیار کمرنگ است و بار اصلی بر دوش دستگاه قضایی و بهزیستی است، درحالی‌که مسئولیت بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و منابع و اختیارت فراوانی دارد ولی این منابع در جاهایی مصرف می‌شود که تاکنون در حوزه مبارزه با اعتیاد مفید نبوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با انتقاد از رویه کنونی در اجرای «آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان» تصریح کرد: اگر قرار است اداره بهزیستی همه بار اجرای این آیین‌نامه را متقبل شود قطعاً در اجرا دچار مشکل خواهد شد شاید به این دلیل و عدم پایبندی دستگاه‌های دیگر به وظایف قانونی خود است که شاهد هستیم باوجود ابلاغ چندین ساله، این آیین‌نامه در هیچ استانی عملیاتی نشده است.

وی محدودیت منابع و نبود ضمانت اجرایی لازم را از عواملی دانست که منجر به عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این آیین‌نامه با بهزیستی شده است و بیان کرد: اگر در اجرا همه مراحل در قالب یک بسته جامع دیده نشود قطعاً جز هدر رفت منابع خروجی دیگری نخواهد داشت.

فاضلیان ادامه داد: باید غربالگری و مراقب پس از خروج توأمان باهم دیده شوند و اینکه یک مرحله پیش برود و مرحله دیگری به دلیل عدم همکاری دستگاه دیگری دچار نقصان باشد عملاً هزینه‌ها و انرژی هدر خواهد رفت چون فردی که از اردوگاه خارج می‌شود به دلیل نبود مراقبت پس از خروج، دوباره همان مسیر ابتدایی را خواهد رفت.

نقش کمرنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر

وی متذکر شد: با توجه به شرایط کنونی، دستگاه قضایی و بهزیستی قادر نیستند به‌تنهایی امکانات و شرایط لازم را برای بازگشت فرد به اجتماع را فراهم کنند چون برای دستگاه‌های دیگر نقش کمرنگ متصور شده هرچند طرح تدارک دیده‌شده بسیار جامع است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در حوزه اعتیاد و اصلاح دارند، گفت: هرچند دستگاه قضایی و بهزیستی با تمام توان پای‌کار هستند ولی در عمل نباید انتظار معجزه داشت بنابراین دولت باید برای کاهش دغدغه رهبری به معنای کامل پای‌کار بیاید.

وی در پایان اجرای «آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان» را راهکار حل مشکلات کنونی دانست و متذکر شد: طبق بررسی‌های انجام‌شده ۷۰ درصد زندانیان به‌نوعی با مواد مخدر در ارتباط هستند و اگر این مشکل حل شود می‌توان نوید کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی جرائم خرد را داد.