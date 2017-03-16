به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ فوتبال اروپا پنجشنبه شب ادامه یافت و در یکی از دیدارهای مهم برگزار شده تیم بشیکتاش در زمین خود برابر المپیاکوس یونان ۴ بر یک پیروز شد.

در این بازی ویسنته ابوبکر (۱۰)، رایان بابل (۲۲ و ۷۵) و جنک توسون (۸۵) برای بشیکتاش گلزنی کردند. تنها گل المپیاکوس را طارق الیونسی در دقیقه ۳۱ به ثمر رساند.

این نتیجه در حالی بدست آمد که ویسنته ابوبکر در دقیقه ۳۹ اخراج شد اما بشیکتاش با وجود ۱۰ نفره شدن دست از حملات خود برنداشت و در نیمه دوم دو گل دیگر به ثمر رساند.

کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت. بازی رفت دو تیم یک بر یک مساوی شد و تیم بشیکتاش در مجموع ۵ بر ۲ برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

نتایج دیدارهای همزمان برگزار شده به این شرح است:

* کراسنودار صفر - سلتاویگو ۲

* بشیکتاش ۴ - المپیاکوس یک

* خنک یک - خنت یک