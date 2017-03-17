اقتصاد مقاومتی باید همگانی شود/نقدینگی در کشور رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با ارزیابی عملکرد اقتصادی در سالی که گذشت گفت: رهبر انقلاب سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و در سخنانی که در حرم امام رضا داشتند، ۱۰ عنوان کار را تعریف کردند و از دولت مطالبه کردند که در پایان سال گزارش اقتصاد مقاومتی را برای مردم ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه بند اول فرمایش های رهبری شناسایی و تمرکز بر مزیت های کشور بود ادامه داد: همه دستگاه ها و از جمله مردم براساس این تدبیر باید وظیفه خود را مشخص می کردند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه بند دوم فرمایش رهبری زنده کردن تولید داخلی بود ادامه داد: رهبری فرمودند امروز ۶۰ درصد تولید ما خوابیده است. ایشان فرمودند «منتقدین را بخوانید و حرف های آنها را بشنوید، می شود تولید را احیا کرد» به نظر شایسته است دولت بگوید درباره این بند چه کرده آیا منتقدان را دعوت کرده است و حرف های آنها را شنیده است؟!

وی با اشاره به اینکه انتقاد را دو نوع می توان تلقی کرد گفت: گاهی می شود اینگونه تلقی کرد که انتقاد نعمت است و گاهی هم انتقاد ها شنیده نمی شود. شایسته است اگر دولت منتقدان را دعوت کرده بگوید چه کرده آیا سخنان را شنیده است یا نه؟

مصباحی مقدم با اشاره به واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود گفت: مسئولان داخلی می گویند اگر فلان قدر هزینه واردات هواپیما را در داخل سرمایه گذاری کنیم بیشتر از آنچه از بیرون می خرید فایده خواهد داشت اینکه ما همه چیز را از بیرون واردت کنیم و نگاه نکنیم چه بلایی بر سر تولید کشور می آورد خطا است.

مصباحی مقدم گفت: همزمان با خرید هواپیما دولت تولید هواپیما در داخل را سامان دهد، آنهایی که می توانند موشک و ماهواره بسازند و از یک فن آوری های بالایی برخوردارند آیا نمی توانند موتور هواپیما و یا قطعات مورد نیاز هواپیما را بسازند؟ یقینا می توانند اما چرا از صنایع هوافضا حمایت نمی شود. اگر می خواهیم ۲۰۰ هواپیما بخریم پول آن را سرمایه گذاری کنیم و ۴۰۰ هواپیما داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در ماجرا برجام بنا شد پولهای ما در خارج به کشور برگردد گفت: با بدجنسی آمریکا این پولها برنگشت رهبری فرمودند این پولها در تولید استفاده شود اما متاسفانه این چند ده میلیارد برنگشت چون آمریکا ناجوانمردی کرده و همچنان مطالبات دلاری ما در خارج است و قابل تبدیل نمی باشد.

مصباحی مقدم با اشاره به فرمایش رهبری درباره اهمیت داشتن بخش هایی از اقتصاد مثل نفت و کشتی سازی تصریح کرد: رهبری فرمودند باید این بخش های مهم دانش بنیان شود، در کشور ما امروز بنگاه هایی هستند که یا از مشابه خارجی بهتر و یا برابر آنها عمل می کنند باید از این بنگاه های اقتصادی در این زمینه ها استفاده کرد.

وی گفت: در دوران بعد از پیروزی انقلاب نخبگان ما از طریق مهندسی معکوس توانستند مشابه محصولات خارجی را تولید کرده و روند تکاملی این فن آوری ها را نیز ادامه دهند.

مصباحی مقدم گفت: شرکت مپنا امروز نوعی رقابت را با ژنراتور های آمریکایی و آلمانی به وجود آورده است قرارداد ها را زیمنس می بندد اما تولید با مپنا است. ما این مهندسی معکوس را می توانیم در همه فن آوری ها انجام دهیم.

نماینده سابق مجلس با اشاره به سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه سازی خاطر نشان کرد: امروز کشورهای دیگر به نیروگاه های ارزانی که ما می سازیم نیاز دارند پس نرویم از بیرون نیروگاه وارد کنیم چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می دهد با بیرون از کشور برای ساخت نیروگاه قرارداد بسته شود.

وی گفت : باید در تمام قرارداد ها انتقال دانش و فن آوری قید شود البته برادران ما در دولت عنوان کردند این امر در نظر گرفته می شود.

مصباحی مقدم با اشاره به بهره وری انرژی از نفت و گاز و مشتقات آنها تصریح کرد: گفته می شود اگر بهره وری انرژی را ارتقا دهیم ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی می شود باید این را جدی گرفت. ارتقا بهره وری انرژی مصوبه مجلس هم هست. دولت باید آخر سال گزارش می کرد که در بهره وری انرژی چه کرده است.

این استاد دانشگاه گفت: طبق فرمایش رهبری باید به صنایع کوچک توجه ویژه می شد. همه اینها در کنار هم اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.

نماینده سابق مجلس افزود: معتقدم دولت یا سخنگوی دولت باید در پایان سال این ده بند را مطرح کرده و تک به تک اعلام کنند که چه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی آمده وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام قطع شود گفت: در سال ۱۳۹۴ اتکا به نفت ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ این وابستگی به ۳۳ درصد و در بودجه سال ۱۳۹۶ به ۳۵ درصد شده است و ما روند افزایش وابستگی را طی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه نارضایتی از فرآیند بانکی رو به افزایش است گفت: از نقدینگی گسترده در کشور کمتر برای تولید ملی استفاده شده است. طبق اعلام دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان از نقدینگی برای تولید ملی استفاده شد که این رقم بسیار کم است.

این استاد دانشگاه گفت: نقدینگی در کشور رها شده است. برای بهره وری از نقدینگی در کشور نیازمند مدیریت هستیم. دولت افتخار می کند که قیمت حامل های انرژی را تغییر نداده خوب آن سوی ماجرا با بهره وری چه کردید.

وی با اشاره به مردمی کردن مسئله اقتصاد تصریح کرد: باید فرهنگ اقتصادی مقاومتی را برای مردم تشریح کنیم. تا کنون از رسانه ها نشنیدیم که بگویند مردم در اقتصاد مقاومتی چه نقشی دارند بسیج طرح هایی در این باره دارد و دولت باید از آن حمایت کند. سپاه و بسیج در سیستان و بلوچستان مردم را خانه دار کردند و باید این امر در کل کشور بسط داده شود.

مصباحی مقدم تصریح کرد: باید دولت این همت را به کار گیرد تا رهنمودهای رهبری انقلاب در این حوزه بر زمین نمانده و ظرفیت های موجود در این زمینه به کار گرفته شود.

وی گفت: معنای اقتصاد مقاومتی این نیست که روابط خود را با دنیا قطع کنیم در عین حفظ روابط اقتصادی با کشورهای دیگر باید تلاش کنیم آنچه می توانیم را برای اقتصاد ملی استفاده کنیم. ۸۰ درصد اقتصاد ما داخلی است و کمتر از ۲۰ درصد آن مربوط به واردات و صادرات است.

این استاد دانشگاه با اشاره به استفاده درست از آب گفت: ما در کشور با کمبود آب مواجهیم. باید آب شیرین کن های بسیاری را تولید کرده و در جزایر و سواحل خلیج فارس به کار گیرند تا جمعیت به سمتی که آب برای زندگی هست حرکت کند. کشورهای جنوب خلیج فارس توانستند با مهندسی کشت و کار کرده و کشورهای خود را سرسبز کنند ما این ظرفیت را داریم تا با مهندسان خود این کار را انجام دهیم.

نماینده سابق مجلس با اشاره به صرفه جویی در هزینه های عمومی و دولتی گفت: آیا در سالهای اخیر صرفه جویی شده است. هزینه های بخش دولتی براساس بودجه کشور افزایش داشته است گاهی ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش داشتیم به خصوص در بخش هزینه های جاری این افزایش بسیار زیاد است. البته منظور حقوق کارگران و کارمندان نیست بلکه هزینه هایی مانند حقوق های کلان و نجومی، سفرهای خارجی کارکنان دولتی که کم هم نیست و هزینه برگزاری همایش ها از آن دسته به شمار می رود.

مصباحی مقدم با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در کشور گفت: فرهنگ مصرف خارجی در برخی خانواده ها پز به شمار می رود اما باید فرهنگ مصرف کالای داخلی ایجاد شود. باید فرهنگ کار و استفاده درست در کشور به وجود آید.

وی با اشاره به جلوگیری از خام فروشی گفت: چه گامی برای تبدیل نفت و گاز به فرآورده ها برداشته شده است. آنچه این دولت در افتتاح پالایشگاه ها انجام می دهد حاصل گام هایی است که دو دولتهای قبلی برداشده شده است آیا این دولت هم در ساخت پالایشگاه های نفت و گاز حرکتی انجام داده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه ایتالیا و چین سنگ های ما را می برند برش می زنند و به تمام دنیا و حتی خود ما صادر می کنند گفت: باید جدی تر به مسئله اقتصاد مقاومتی عمل کرد. دولت اقتصاد مقاومتی را همگانی کند وقتی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل می شود یعنی باید تمام نهاد های موثر مردمی در این فرماندهی مشغول شوند. این طور نباشد که فقط دولت امکانات محدود خود را به کار گیرد. بار مدیریت این پروژه به عهده دولت است اما فراخوان بخش خصوصی باید انجام شود تا بهتر از این اقتصاد مقاومتی دنبال شده و سال آینده هم استمرار اقتصاد مقاومتی باشد.