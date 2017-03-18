بارش برف در محورهای ۲ استان/جو آرام در تمامی جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: در حال حاضر در محور پیرانشهر- نقده در استان آذربایجان غربی و همچنین در محور بستان آباد-مراغه، هشترود و محور جلفا-مرند بارش برف گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه تردد در محورهای کوهستانی بدون همراه داشتن زنجیر چرخ برای کلیه وسایل نقلیه ممنوع است و ماموران پلیس راهور از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی زمستانه جلوگیری به عمل می آورند افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان آذربایجان غربی شاهد بارش باران هستیم.

رحمانی با اشاره به اینکه موج اول سفرهای نوروزی فروکش کرده است، گفت: در حال حاضر ترافیک در همه محورهای مواصلاتی روان گزارش شده و برخلاف روز گذشته که ترافیک به ویژه در محورهای خروجی تهران پرحجم گزارش شده بود امروز ترافیک در همه محورها از جمله محورهای استان خراسان رضوی، سمنان، قم، شیراز، خوزستان و استان های شمالی روان است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: بر اساس نقشه های پیش بینی وضعیت هوا در روز ۳۰ اسفند در اکثر جاده های شمالی به ویژه جاده کرج-چالوس شاهد بارش برف خواهیم بود. این موضوع توجه بیشتر رانندگان را می طلبد تا علاوه بر رانندگی ایمن از شتاب و عجله در رانندگی نیز پرهیز کنند.

وی به رانندگان توصیه کرد قبل از مسافرت با تماس با تلفن ۱۲۰ از وضعیت راه ها اطلاع پیدا کنند.