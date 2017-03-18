  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

گزارش راه‌های کشور؛

بارش برف در محورهای ۲ استان/جو آرام در تمامی جاده های کشور

بارش برف در محورهای ۲ استان/جو آرام در تمامی جاده های کشور

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در حال حاضر بارش برف در محورهای آذربایجان غربی و شرقی آغاز شده است و در سایر محورها شاهد جوی آرام هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: در حال حاضر در محور پیرانشهر- نقده در استان آذربایجان غربی و همچنین در محور بستان آباد-مراغه، هشترود و محور جلفا-مرند بارش برف گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه تردد در محورهای کوهستانی بدون همراه داشتن زنجیر چرخ برای کلیه وسایل نقلیه ممنوع است و ماموران پلیس راهور از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی زمستانه جلوگیری به عمل می آورند افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان آذربایجان غربی شاهد بارش باران هستیم.

رحمانی با اشاره به اینکه موج اول سفرهای نوروزی فروکش کرده است، گفت: در حال حاضر ترافیک در همه محورهای مواصلاتی روان گزارش شده و برخلاف روز گذشته که ترافیک به ویژه در محورهای خروجی تهران پرحجم گزارش شده بود امروز ترافیک در همه محورها از جمله محورهای استان خراسان رضوی، سمنان، قم، شیراز، خوزستان و استان های شمالی روان است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: بر اساس نقشه های پیش بینی وضعیت هوا در روز ۳۰ اسفند در اکثر جاده های شمالی به ویژه جاده کرج-چالوس شاهد بارش برف خواهیم بود. این موضوع توجه بیشتر رانندگان را می طلبد تا علاوه بر رانندگی ایمن از شتاب و عجله در رانندگی نیز پرهیز کنند.

وی به رانندگان توصیه کرد قبل از مسافرت با تماس با تلفن ۱۲۰ از وضعیت راه ها اطلاع پیدا کنند.

کد مطلب 3935136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه