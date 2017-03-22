اردیبهشت؛ ماه شلوغ آزمون های پزشکی/ برگزاری کنکور ارشد ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۶ برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ برای پذیرش در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود.

در این ماه چندین آزمون پزشکی نیز برگزار خواهد شد.

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) صبح و بعدازظهر روز ۷ اردیبهشت ماه، آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و چهارمین دوره) در روز ۱۴ اردیبهشت ماه و آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها در روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۹۶ که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند نیز می توانند در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۶ در این آزمون ثبت نام کنند.