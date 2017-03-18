به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: کمپین «من صنایع دستی عیدی می‌دهم» با هدف فرهنگ‌سازی استفاده از تولید داخلی و حمایت از هنرمند صنایع دستی راه‌اندازی شده است.

خسروآبادی گفت: صنایع دستی سنبل تولید داخلی است زیرا هنر و فرایند تولید آن خاستگاه ایرانی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت: هنر اصیل ایرانی بر گرفته از فرهنگ، باور و اعتقادات مردمان این سرزمین است که در طول صدها سال شکل گرفته است پس استفاده آن در هر خانه‌ای می‌تواند موجب آرامش و تلطیف فضا شود.

خسروآبادی در ادامه: از همشهریان خواست در خرید های سال نو، صنایع دستی را نیز زینت بخش سفره هفت سین و خانه خود قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت برای ترغیب شهروندان مسابقه عکاسی در نظر گرفته شده که در آن همه برنده خواهند بود، و تنها کافی است همشهریان در صورت استفاده از صنایع دستی در سفره هفت سین خود عکس آن را برای ما ارسال کنند تا برنده یک تور تهرانگردی شوند.

علاقه مندان می توانند برای آگاهی از شرایط این مسابقه به نشانی tehran.ichto.ir مراجعه کنند.