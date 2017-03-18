اروپا خواهان بهبود اوضاع در لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با «احمد ابوالغیط» دبیر کل اتحادیه عرب با حضور در یک نشست خبری اظهار داشت: اتحادیه اروپا یکی از اولویت های خود را به لیبی اختصاص داده است.

وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا در نظر دارد در ادامه کمک های بشردوستانه کمک هایی در زمینه پزشکی و مسائل امنیتی در اختیار لیبی قرار دهد.

گفتنی است چندی پیش موگرینی با اعلام کمک مالی به لیبی و ساخت اردوگاه برای پناهجویان در این کشور گفته بود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول اداره اردوگاه ها خواهد بود.

در این اردوگاه ها افرادی که باید تحت حفاظت بین المللی قرار بگیرند شناخته خواهند شد، سپس کمیساریای عالی در چارچوب برنامه اسکان مجدد، این افراد را به اروپا، کانادا، آمریکا و یا کشورهای دیگر می فرستد.