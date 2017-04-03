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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۷

گزارشی از هنر زنان بلوچ؛

دست‌اندازهای پیش روی سوزن‌دوزی/ رونق ماشینی یک هنر دستی

دست‌اندازهای پیش روی سوزن‌دوزی/ رونق ماشینی یک هنر دستی

گرچه امروز با گشت و گذار در بازارهای سیستان و بلوچستان، آنچه بیش از سوزن‌دوزی اصیل به چشم می‌خورد، دوخت ماشینی است که این نوع دوخت هم به رونق این هنر کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوزن دوزی یکی از صنایع دستی و هنرهای ایرانی که در میان زنان بلوچ رواج دارد و نشان دهنده آرزوها و ذهنیات آنان و یا برگرفته از طبیعتی است که در آن زندگی می‌کنند. سوزن‌دوزی سیستان و بلوچستان شهرت جهانی دارد. زنان این استان هفته‌ها و  ماه‌ها برای سوزن‌زدن روی پارچه زمان می‌گذارند و بسیاری از آن‌ها این هنر را از کودکی و از مادران خود فراگرفته‌اند.

زنان بلوچ از این هنر علاوه بر تزیین پیراهن خود و دخترانشان، در رومیزی، سجاده، کوسن، روتختی، جانماز و سفره عقد هم استفاده می‌کنند. امروزه علاوه بر زنان بلوچ، مردم شهرهای دیگر هم از این هنر در حاشیه مانتوها و لباس‌های خود، همچنین انواع کیف و آینه و زیورآلات بهره می‌برند.

مهتاب نوروزی، مشهورترین سوزن دوز بلوچ و همان هنرمندی بود که که نمونه کارهایش، در موزه سعدآباد تهران نگهداری می‌شود. او عمری با فقر و تنهایی دست و پنجه نرم کرد و در این آرزو به سر برد تا اتاقی را به او اختصاص دهند تا بتواند هنر سوزن دوزی را به زنان و دختران بلوچ آموزش دهد.

 زینب نوروزی، برادرزاده مهتاب و نخستین دختر قاسم‌آبادی (از روستاهای بمپور) است که به دانشگاه رفته و درس خوانده و سوزن‌دوزی را از عمه خود فراگرفته است. او در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این که عمده مشکلات زنان سوزن‌دوز سیستان و بلوچستان کدام است می‌گوید: تهیه مواد اولیه و افغان دوزی، مهم‌ترین مشکلات ما در این رشته هستند. به این معنی که هم پارچه گران است و هم نخ و زنان بلوچ، قدرت خرید مواد اولیه را ندارند.

این سوزن‌دوز بلوچ در ادامه بیان می‌کند: اما همه مشکل ما در تهیه مواد اولیه خلاصه نمی‌شود. در حال حاضر، سوزن دوزی‌های افغان با کیفیت و قیمت پایین و ظاهر فریبنده، مشکلی است که هنر دست زنان بلوچ را تهدید می‌کند و مسئولان سازان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی باید جلوی ورود این نوع سوزن‌دوزی را بگیرند وگرنه سوزن‌دوزی‌های ماشینی، تهدیدی برای ما به حساب نمی‌آید چراکه همه زنان نمی‌توانند از نقش‌های اصیل و دست‌دوز استفاده کنند و طبیعی است کسانی که توان مالی ندارند به سمت کارهای ماشینی می‌روند و هیچ‌کدام از این کارها، رقیب سوزن‌دوزی‌های دستی نیستند.

اما بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی کشور، افغان دوزی را تهدید به حساب نمی‌آورد و معتقد است: روزگاری زنان افغان، سوزن‌دوزی می‌کردند و این مساله هنر زن‌های بلوچ را تهدید می‌کرد اما امروز افغان‌دوزی‌ها ایرانیزه شده‌اند و این نوع سوزن‌دوزی از دیدگاه ما بلامانع است. تنها گونه‌ای از سوزن دوزی از نگاه ما مطرود است که از افغانستان و پاکستان وارد شده و محصول دست هنرمندان این دو کشور که در ایران زندگی می‌کنند و هنر خود را ایرانی کرده اند نیست.

از سوزن‌دوزی بلوچ و افغان‌دوزی که بگذریم این روزها بازار سیستان و بلوچستان پر از طرح‌هایی است که بر پارچه نقش می‌بندد و به جای دست با چرخ دوخته می‌شود. قیمت این سوزن دوزی‌ها بسیار پایین تر است و با استقبال بیشتر زنان روبه رو می‌شود. تا آنجا که اگر به شهرهای مختلف این استان برویم و گشتی در بازار بزنیم به نمونه‌های اندک شال یا لباس سوزن دوزی شده برمی‌خوریم و بیشتر آنچه که هست ماشین دوزی است.

کامبیز مشتاق گوهری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان است. کسی که معتقد است، ماشین دوزی به رونق بازار سوزن دوزی‌های دستی کمک می‌کند و مثل فرش ماشینی می‌ماند. چراکه همه افراد نمی‌توانند از سوزن دوزی‌های فاخر استفاده کنند و دوخت ماشینی به بازاریابی و معرفی سوزن دوزی‌های دستی کمک می‌کند. وقتی شما انواع دوخت‌های ماشینی را می‌بینید با هنر سوزن دوزی و طرح‌های آن آشنا می‌شوید و همین مساله شما را به استفاده از سوزن دوزی‌های دستی ترغیب می‌کند.

کد مطلب 3935501

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    نظرات

    • هومان IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سوزندوزي هنر بسيار ارزشمندي است لازم است كه در آن منطقه همت بيشتري از مسئولين براي حمايت و رشد اين هنر مشاهده شود.

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