«تام کاتن» مدعی لزوم برخورد با اقدامات منطقه ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، سناتور تام کاتن عضو جمهوری خواه سنای آمریکا از ایالت آرکانزاس و از اعضای کمیته اطلاعات سنا در گفتگوی اختصاصی با این شبکه گفت: فردا جیمز کومی رئیس اف بی ای در کنگره حاضر می شود تا درباره اتهامات بی پایه و اساسی صحبت کند که درباره ارتباط بین مسکو و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.

برخی از دموکراتها در رسانه ها این ادعاهای بی پایه و اساس را مطرح کرده و گفته اند که نوعی تبانی بین افراد نزدیک به ترامپ و عمال روسی وجود داشته است. دو نفر از مقامات بلندپایه اطلاعاتی دولت اوباما این ادعاها را به چالش کشیده اند. یکی از این افراد جیمز کلاپر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در دوران باراک اوباما بوده است. او چند هفته پیش گفت که هیچ نشانه و مدرکی دال بر این تبانی وجود ندارد. همین چند روز پیش نیز مایکل مورل Morell سرپرست کنونی سازمان سیا و از حامیان هیلاری کلینتون گفته است که هیچ نشانه ای دال بر تبانی وجود ندارد.

باتوجه به ماهیت اتهاماتی که در چند ماه گذشته علیه دونالد ترامپ و ستاد انتخاباتی او و شماری از نزدیکان او مطرح شده است، این سخنان بسیار حائز اهمیت است. کمیته اطلاعات سنا باجدیت این مسئله را بررسی می کند. سنا فقط به اسناد سال گذشته در این زمینه نگاه نمی کند بلکه به سخنان شاهدان نیز توجه دارد. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان فردا جلسه استماع علنی در این خصوص برگزار می کند.کمیته اطلاعات سنا نیز چند روز دیگر جلسه مشابهی برگزار خواهد کرد. ما از مدتها قبل سرگرم بررسی اقدامات و فعالیتهای روسیه بوده ایم. ما به بررسی اتهاماتی ادامه خواهیم داد که به صورت علنی مطرح شده است.

سناتور کاتن در بخش دیگری از سخنانش درباره اعزام نیروی نظامی آمریکا به سوریه برای شکست دادن گروه تروریستی داعش گفت: نباید سقفی ساختگی برای تعداد نیروهای آمریکایی تعیین کنیم که می خواهیم در قضیه سوریه از انها استفاده شود. این ، کاری بود که باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا برای مدت هشت سال در قضیه افغانستان انجام می داد. ما باید براساس الزامات راهبردمان درخصوص تعداد نیروها و نوع نیروها برای انجام دادن ماموریتمان اظهارنظر کنیم.

در جریان سفرم به منطقه که به لبنان و اردن بوده است و حالا هم در اسرائیل هستم، یک مطلب که به صورت مستمر مطرح شده است و شنیده ام، خطر مطرح ازجانب ایران است. همانطور که غالبات گفته ام پاسخ اکثر سوالات در خاورمیانه (غرب اسیا) در دست ایران است. سوال جدی مطرح این است که اگر ایران و حزب الله و اقدامات آنها در سوریه نبود، آیا شاهد قدرت گرفتن دولت اسلامی (گروه تکفیری-صهیونیستی داعش) می بودیم؟ ما باید دولت اسلامی (گروه تکفیری-صهیونیستی داعش) را نابود کنیم. اما اگر دستاوردهای ایران را در منطقه به عقب نرانیم، نمی توانیم در منطقه به ثبات دست پیدا کنیم و نمی توانیم از منافع ایالات متحده به میزانی دفاع کنیم که باید باشد.

