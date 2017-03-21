به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین،‌ رابرت داونی جونیور قرار است در فیلمی جدید بر پایه شخصیت دکتر دولیتل که توسط هیو لافتینگ به وجود آمد، نمایشی جدید از این شخصیت را روی پرده ببرد.

در فیلم «سفر دکتر دولیتل»،‌ ستاره «مرد آهنی» در نقش دکتری که با مجموعه‌ای از حیوانات زندگی می‌کند که می‌تواند با آن‌ها صحبت کند، جا پای بازیگرانی مثل رکس هریسون و ادی مورفی می‌گذارد. نبردی به شدت رقابتی بین کمپانی‌های تهیه‌کننده هالیوودی برای این پروژه شکل گرفت اما در نهایت یونیورسال موفق به خرید حقوق رسمی آن شد.

این پروژه به نویسندگی و کارگردانی استیون گیگان ساخته می شود که برای نوشتن فیلمنامه «قاچاق» برنده جایزه اسکار شد و جدیدترین پروژه‌اش پیش از این فیلم، کارگردانی متیو مک‌کانهی در فیلم «طلا» بود.

شخصیت دکتر دولیتل در مجموعه‌ای از کتاب‌ها به قلم هیو لافتینگ در دهه ۱۹۲۰ به وجود آمد و مشخص نیست که فیلم جدید هم قرار است در همان بازه‌ زمانی ساخته شود یا خیر. در نخستین اقتباس سینمایی از این کتاب‌ها، رکس هریسون این نقش را بر عهده گرفت و آن فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سال اسکار هم شد.

در سال ۱۹۹۸، ادی مورفی نقش دکتر دولیتل را بازی کرد و فیلم بسیار موفق از آب درآمد و توانست در باکس‌آفیس جهانی ۲۹۴ میلیون دلار بفروشد. این باعث شد یک دنباله سینمایی دیگر برای این فیلم ساخته شود که به موفقیت کمتری دست پیدا کرد. بعد از آن هم سه دنباله دیگر ساخته شد که مستقیم در فرمت ویدیو پخش شدند و اکران سینمایی نداشتند.

رابرت داونی جونیور را می‌توان در پروژه بعدی‌اش در فیلم «اسپایدرمن: بازگشت به خانه» همین تابستان و همچنین «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» که سال آینده روی پرده می‌رود،‌ مشاهده کرد. او همچنین قرار است در سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های «شرلوک هولمز» هم بازگردد.