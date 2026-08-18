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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۵

هشدار یمن خطاب به عربستان؛ راهی جز لغو محاصره ندارید

هشدار یمن خطاب به عربستان؛ راهی جز لغو محاصره ندارید

وزارت خارجه یمن در واکنش به اقدامات خصمانه عربستان در قبال این کشور یک پیام هشدار آمیز منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه یمن وابسته به دولت انصارالله اعلام کرد که هر چقدر رژیم سعودی به تشدید تنش اقدام کند با پاسخ متقابل رو به رو خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی این وزارت خانه آمده است: بعد از شانه خالی کردن رژیم سعودی از تمام تعهدات سابقش و تشدید بی سابقه محاصره یمن، این کشور اقدام به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره کرده است و هر گامی ضروری را برای نجات مردم یمن از وخیم ترین بحران انسانی اتخاذ می کند.

بر اساس این بیانیه، بعد از اقدام برای اجرای این معادله، عربستان مزدوران خود را در سراسر یمن به کار گرفت. این مزدوران تهدید مستقیمی علیه امنیت و ثبات یمن به شمار می روند و به همین دلیل نیروهای مسلح با آنها به روش مناسبی برخورد کرده است.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد که رژیم سعودی باید بداند هیچ راهی جز لغو محاصره یمن و پایان دادن به حضور مزدوران در این کشور نیست. کم هزینه ترین و بی دردسرترین راه، اجرای خواسته های مردم یمن از سوی عربستان و رها کردن این کشور است.

کد مطلب 6919799

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    نظرات

    • دریک IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
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      فقط بزنید تاسیسات نفتیش نابود کنید هشدار فایده نداره
    • سجادی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
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      دمتون گرم با نام خدا قدمهایتان استوار بسم الله
    • یعقوب شمشیرساز IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
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      احسنت به نیروهای یمنی، این کفار وتکفیریهای سعودی ضد اعراب واسلام رانابود کنید خداحفظتان کند
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
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      از عربستان می خواهیم دست از سر یمن بردارد تا اونفس را حتی بکشد وخود عربستان بیشتر از این متضرر نشود ودشمن مشترک همه مسلمانان یعنی اسراییل وامریکا را بشناسند ومشترکا با جنایت کاران غربی مبارزه کنند

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