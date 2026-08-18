محموله ۲۵ تنی نهاده دامی قاچاق در شیروان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی نهاده‌های دامی قاچاق در یک انبار واقع در خیابان استقلال شیروان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، از محل موردنظر بازرسی کردند که در این عملیات ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.