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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۸

محموله ۲۵ تنی نهاده دامی قاچاق در شیروان توقیف شد

محموله ۲۵ تنی نهاده دامی قاچاق در شیروان توقیف شد

شیروان- فرمانده انتظامی شیروان از کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی نهاده‌های دامی قاچاق در یک انبار واقع در خیابان استقلال شیروان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، از محل موردنظر بازرسی کردند که در این عملیات ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6919806

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