مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان درباره برنامهها و آمار بازدید نوروزی از این مجموعه طی روزهای گذشته از تعطیلات، به خبرنگار مهر گفت: مراسم جشن جهانی نوروز را در روز ششم فروردین ماه برگزار کردیم که سخنرانیها در سالن مدرس انجام شد و در حاشیه آن، رقص شمشیر جنوب کشور و موسیقی محلی آذربایجان به اجرا درآمد. همچنین گروههای موسیقی در روز ششم به اجرای برنامه در کاخ گلستان پرداختند. در روز هفتم فروردین ماه نیز موزههای اصلی و مخصوص کاخ گلستان تا ساعت ۲۳ باز بود. ما تنها برخی از موزهها را باز کردیم چون بحث امنیتی موزهها مطرح است و ما فضای بزرگی را در اختیار داریم که کنترل آن سخت است. طرح «شبی با موزه» همزمان با موزه ملی و موزه آبگینه در کاخ گلستان نیز اجرا شد.
نصرتی ادامه داد: اکنون همه موزههای کاخ گلستان به روی مردم باز است، حتی تالار برلیان سال گذشته مرمت شد و مردم میتوانند از آن بازدید کنند.
وی گفت: بناهای تاریخی چون کالبد تاریخی دارند و برای بازدید ساخته نشدهاند، ظرفیت کمی دارند ولی با فروش بلیت، حضور آنها در کاخ کنترل میشود چون در هنگام تهیه بلیت، آنها یک توقف کوتاهی در هنگام ورود دارند. از سوی دیگر برای موزهها راه ورود و خروج باز کردهایم تا اگر کسی وارد موزهای میشود، از راه دیگر خارج شده و مانع ورود بقیه بازدیدکنندگان نشود؛ این اقدامی بود که سالهای گذشته انجام نمیشد و با ازدحام جمعیت در موزههای کاخ مواجه میشدیم؛ حتی امسال برای شمسالعماره یک مسیر خروج باز کردیم.
مدیر کاخ گلستان افزود: محوطهسازی و بهسازی سرویسهای بهداشتی از جمله اقداماتی بود که برای استقبال از نوروز در کاخ گلستان انجام شد.
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