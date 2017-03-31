رونمایی بخش هایی از پشت صحنه «اکسیدان»/ تدوین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی«اکسیدان» به کارگردانی و نویسندگی حامد محمدی مدتی است به پایان رسیده، این فیلم در قالب طنز، دردسر های گرفتن ویزا را روایت می کند و حسن ایوبی هم اکنون مراحل تدوین این فیلم سینمایی را پشت سر می گذارد.

در خلاصه داستان «اکسیدان» آمده است: اصلان اگر می دانست گرفتن ویزا این همه دردسر دارد، اصلا عاشق نمی شد.

جواد عزتی، امیر جعفری، شبنم مقدمی، شقایق دهقانی، رضا بهبودی، لیندا کیانی، علی استادی، وحید آقاپور ترکیب بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد محمدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: سعید بجنوردی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی صابری، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مجید کریمی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، منشی صحنه: فاطمه سادات سیدی، جلوه های ویژه بصری: بهنام خاکسار، صداگذار: بهمن اردلان، مدیر تدارکات: احمد عطایی، عکاس: مهدی دلخواسته، تبلیغات فضای مجازی: آریان امیر خان، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، تهیه کننده: منوچهر محمدی.