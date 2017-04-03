رضایی، سومین بازیکن محروم استقلال در لیگ شانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی مهاجم گلزن و گلساز آبی پوشان در دیدار مقابل فولاد اخطار گرفت تا سه اخطاره شده و دیدار تیمش مقابل گسترش را از دست بدهد. این سومین غیبت کاوه رضایی در این فصل برای استقلال است که اولین غیبت وی به دلیل محرومیت می‌باشد.

استقلال تهران که در این فصل کمترین کارت‌های زرد و قرمز را از داوران گرفته تا به اینجای کار خوش اخلاق ترین تیم لیگ برتر هم باشد، برای سومین بار است که یک بازیکنش را به دلیل محرومیت از دست می‌دهد.

اولین بازیکن استقلال که سه اخطاره شد و یک بازی این تیم را از دست داد، امید ابراهیمی بود. وی در هفته هفدهم محروم انضباطی استقلال بود تا آبی پوشان در آن هفته آخرین شکست خود در لیگ برتر را در غیبت این بازیکن مقابل استقلال خوزستان تجربه کنند.

بعد از ابراهیمی، نوبت به سید مهدی رحمتی رسید که با دریافت اولین (و تا به اینجای کار آخرین) کارت قرمز فصل استقلال در هفته بیست و یکم مقابل پرسپولیس، عنوان دومین محروم انضباطی آبی پوشان را به خود اختصاص دهد. محرومیتی که البته با تصمیم کمیته انضباطی از یک جلسه به چهار جلسه افزایش یافت.

کاوه رضایی مهاجم آبی پوشان که به دلیل سه اخطاره بودن دیدار هفته بیست و ششم تیمش را از دست داده، سومین بازیکن این تیم است که در این فصل با محرومیت مواجه شده و به این دلیل بازی‌های این تیم را از دست می‌دهد.