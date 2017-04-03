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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۶

در اولین مزایده امسال؛

سازمان خصوصی‌سازی ۷۷ تخته فرش می‌فروشد/ارزش؛یک میلیارد و ۷۰میلیون

سازمان خصوصی‌سازی ۷۷ تخته فرش می‌فروشد/ارزش؛یک میلیارد و ۷۰میلیون

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، قرار بر این است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، قرار است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.

آنگونه که اعلام شده، این تعداد فرش با قیمت عادلانه ارزیابی شده است.

کد مطلب 3943010

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