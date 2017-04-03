به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، قرار است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.

آنگونه که اعلام شده، این تعداد فرش با قیمت عادلانه ارزیابی شده است.