به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان خصوصیسازی، قرار است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.
آنگونه که اعلام شده، این تعداد فرش با قیمت عادلانه ارزیابی شده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، قرار بر این است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان خصوصیسازی، قرار است که ۷۷ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.
آنگونه که اعلام شده، این تعداد فرش با قیمت عادلانه ارزیابی شده است.
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