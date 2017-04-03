دعوت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از «رئیسی» برای کاندیداتوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر ۶۰ گانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای از حجت‌الاسلام رئیسی دعوت کردند تا با حضور خود به‌عنوان فردی مومن و انقلابی در عرصه انتخابات دولت دوازدهم گام‌های مستحکمی در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارد.

در ابتدای این نامه آمده است: اکنون شرایط زمانه به گونه‌ای‌ است که در سطح مدیریت کشورمان حضور نیروهای مومن، انقلابی و متعهد بیش از پیش احساس می‌شود چرا که در برهه کنونی نباید مسئله معیشت و اشتغال مردم درگیر بازی‌های سیاسی گردد آن هم در بین بازی کسانی که چشم خود بر جوانان داخل و شعار ما می‌توانیم بسته‌اند و دغدغه‌ای جز کدخدا و امثال آن ندارند.

در ادامه تاکید شده است: به همین دلیل حضور نیروهای مومن، معتقد و متعهد در عرصه‌های مدیریت کلان کشور بیش از پیش احساس می‌شود تا به جای کدخدا، خدا را محور قرار داده و به درد مظلومان و محرومان برسد.

این تشکل‌های دانشجویی ادامه دادند: دفاتر بزرگترین تشکل دانشجویی کشور با درک شرایط حساس منطقه و حمله سیاسی – اقتصادی دشمنان کشور عزیزمان فهمیده‌اند که پافشاری بر اصول و آرمان‌ها، اقتدار ایران اسلامی را رقم خواهد زد و در این برهه حساس و خطی، انقلاب اسلامی بیش از پیش نیازمند حضور فعال و انقلابی است که تحت هدایت‌ها و زعامت ولی امر مسلمین آیت الله خامنه‌ای جهت پیمودن مسیر دست یابی و نیل به اهداف متعالی انقلاب اسلامی باشد.

در ادامه این نامه آمده است: عزتمندی ملت شریف ایران در گرو تفکر و فعالیت انقلابی است. لذا این تشکل دانشجویی انقلابی از حضرتعالی به عنوان فردی مومن و انقلابی دعوت به عمل می‌آورد تا با حضورتان در عرصه انتخابات دولت دوازدهم گام‌های مستحکمی در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی برداشته شود.

در خاتمه ای نامه تاکید شده است: امید که با عنایات خداوند متعال نیروهای انقلابی همیشه موفق بوده و با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) آن را به هدف نهایی خود که ظهور حضرت ولیعصر (عج) می‌باشد، سوق دهند.