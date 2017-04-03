جدایی رسمی آقای گل لیگ برتر فوتسال از گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جاوید این فصل در تیم گیتی پسند بازی می کرد و تا چهار هفته پایانی لیگ برتر موفق شد ۳۶ گل برای این تیم به ثمر برساند. با این حال، بروز اختلافات بین این بازیکن و کادر فنی گیتی پسند، باعث شد تا جاوید پایان لیگ برتر را نبیند و از این تیم کنار گذاشته شود. باوجود اینکه جاوید از شانس بازگشت به تیم گیتی پسند برخوردار بود، با این حال این بازیکن با انجام مصاحبه های تند علیه کادر فنی، اندک شانس باقیمانده خود را هم از بین برد تا به این ترتیب، از گیتی پسند کنار گذاشته شود.

مسئولان باشگاه گیتی پسند از رضا لک سرمربی فصل گذشته خود که توانست با این تیم قهرمان لیگ شود برنامه گرفته اند و در صورتی که رضا لک در گیتی پسند بماند، جاوید جایی در این تیم ندارد. رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر گفت: قرار نیست اگر من در گیتی پسند باشم، مهدی جاوید هم در این تیم بماند.