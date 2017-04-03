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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

۱۴۰ فیلم از ۵۸ کشور جهان در جشنواره جهانی فجر حضور دارند

۱۴۰ فیلم از ۵۸ کشور جهان در جشنواره جهانی فجر حضور دارند

۱۴۰ فیلم کوتاه و بلند از ۵۸ کشور جهان در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۵۸ کشور با فیلم هایشان در جشنواره جهانی حضور دارند که از این میان کشور ایران با ۳۵ فیلم و فرانسه با ۱۷ فیلم بیشترین تعداد فیلم را در جشنواره دارند.

فرانسه با ۱۷ فیلم، اسپانیا، روسیه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه با ۶ فیلم، امریکا، چین، لتونی و لهستان با ۴فیلم، جمهوری چک با ۳ فیلم، مصر، استونی، آرژانتین، بلغارستان، میانمار، هنگ کنگ، هند، ایتالیا، قزاقستان، لتونی، مکزیک، رومانی، سوئد، سوئیس و بریتانیا با ۲ فیلم در جشنواره حاضرند.

کشورهای استرالیا، هلند، بلژیک، افغانستان، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، گرجستان، کرواسی، برزیل، کلمبیا، کامبوج، اکوادور، مولداوی، اندونزی، عراق، کانادا، اردن، فنلاند، مالزی، مغولستان، نیجریه، نروژ، پاکستان، پرو، فیلیپین، دانمارک، عربستان سعودی، سنگاپور، اوکراین و امارات با یک فیلم به سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده اند.

البته برخی از فیلم ها محصول مشترک میان دو یا چند کشور هستند.

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، یکم تا هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶ (۲۸ تا ۲۱ آوریل ۲۰۱۷) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3943042

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