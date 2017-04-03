به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ فیلم کوتاه در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش‌های بازار انتخاب شده‌اند که طی ایام جشنواره برای مهمانان خارجی، مدیران جشنواره‌ها و خریداران به نمایش درمی‌آیند.

عملیات ۷۴۷ (محمد اسماعیلی)، از حسکه با عشق (محمد فراهانی)، اول پاییز (عادل تبریزی)، روی بام (امیرحسین کتب‌زاده)، دارزا (ایرج محمدی رزینی)، خوابگرد (بهنام عافیت)، سایه‌ای که نور شد (نازنین سبحان سربندی)، هراس (جلال نعیمی)، یک روز معمولی (سعید صابری)، ننه هما (داوود جلیلی)، ساین اوت (زهرا آهویی)، آخر هفته (وحید بمانی)، بازگشت (احسان ملازاده)، به چشم خواهری (افشین اخلاقی)، مامان فریده و باباحسین (شیرین قره‌داغی)، طناب (آذر منصوری)، همدیگر (علی زرنگار) و الان (مصطفی گندمکار) ۱۸ فیلم کوتاهی هستند که در بخش غیررقابتی نمایش‌های بازار به نمایش درمی‌آیند.

اسامی فیلم‌های بلند این بخش به زودی اعلام خواهد شد.

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۸-۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(۲۸ تا ۲۱ آوریل ۲۰۱۷) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.