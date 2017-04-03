انتشار کتاب «نوروز در فرهنگ مشترک ما» در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «نوروز در فرهنگ مشترک ما» در قالب ۳۸ صفحه مجزا در قطع خشتی با تیراژ سه هزار نسخه به زبان ترکی استانبولی به چاپ رسید. این کتاب دربرگیرنده مطالبی در خصوص معرفی نوروز و آداب و رسوم آن است که خوانندگان را با ویژگی‌های فرهنگی و آداب و رسوم برگزاری جشن باستانی نوروز آشنا می‌کند.

کتاب «نوروز در فرهنگ مشترک ما» در سه بخش تنظیم شده است که در بخش اول آن، چگونگی برگزاری مراسم عید نوروز و آداب و رسوم مربوط به آن می‌پردازد و مطالبی را در خصوص آیین چهارشنبه سوری، خانه تکانی، ویژگی‌های سفره هفت سین و فلسفه آن، سیزده به در و ایین دید و بازدید و عیدی دادن بیان می‌کند. در بخش دوم به چگونگی برپایی این جشن باستانی در میان سایر ملل نظیر کشورهای ترک زبان، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و سایر قومیت‌های مختلف اشاره دارد. بخش سوم این کتاب تحت عنوان نوروز در شاهنامه به بررسی مفهوم نوروز و مفاهیم مرتبط با آن در ادبیات غنی ایرانی می‌پردازد.

همچنین، در مقدمه این کتاب حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی کشورمان مطالبی را در خصوص اهمیت برگزاری این جشن باستانی به رشته تحریر در آورده است.

بنا بر این خبر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با انتشار و توزیع این کتاب در نمایشگاه توریسم و گردشگری در کنار سفره هفت سین ایرانی توانسته تلفیقی از هنر و محتوی را در هم آمیزد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.