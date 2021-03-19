کتاب «آداب و سنن عید نوروز در ایران» در نخجوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی کشورمان در نخجوان با اعلام این خبر، گفت: این کتاب درباره فلسفه وجودی و منشاء عید نوروز و آداب و سنن اقوام مختلف ایرانی، معرفی آداب عید نوروز، سفره هفت سین و دید و بازدید، خانه تکانی، زیارت اهل قبور، سیزده بدر و … است.

ربیعی اضافه کرد: همچنین، بررسی جشن نوروز در سایر کشورهای منطقه و جهان از جمله کشورهای آذربایجان، نخجوان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ازبکستان، پاکستان، عراق، مصر به همراه تصاویر جذاب از این عید با شکوه نوروز در این اثر فرهنگی گردآوری و به زبان آذری ترجمه شده است.

وی افزود: کتاب «آداب و سنن عید نوروز در ایران» مرجع خوبی برای علاقه‌مندان به فرهنگ، آداب و سنن ایرانی و محققان، اساتید و دانشجویان است.

ربیعی تأکید کرد: در بخشی از این کتاب به تاریخچه ثبت نوروز به عنوان میراث فرهنگی کشورهای منطقه روز اول فروردین و فرارسیدن نوروز ایرانی، روز جهانی نوروز نامیده می‌شود، اشاره دارد. فراموش نکنیم که نوروز به عنوان یکی از کهن‌ترین و شادترین جشن‌های ایرانیان با قدمتی ۳۰۰۰ ساله و به سبب ماندگاری، پیوند دیرینه با طبیعت و برگزارکنندگان پُرشمار آن تحت عنوان فرهنگ صلح در تقویم سازمان ملل جای گرفت.

وابسته فرهنگی کشورمان در نخجوان ادامه داد: این اقدام که برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، در سازمان ملل متحد با همکاری جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد ضمن اینکه ۳ کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رای‌گیری به کشورهای تهیه‌کننده این قطعنامه پیوستند.

ربیعی در ضرورت ترجمه این کتاب به زبان آذری گفت: ترجمه این کتاب به زبان آذربایجانی می‌تواند در نشان دادن آداب و سنن اقوام مختلف ایرانی به ملت جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان مؤثر باشد. با ترجمه این کتاب تلاش شده علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش و دوستدار ایران در جریان آداب، سنن و فرهنگ ایران قرار گیرند.

بنابر اعلام این خبر، این کتاب به همت وابستگی فرهنگی کشومان در نخجوان گردآوری و ترجمه شده است علاقه‌مندان می‌توانند در فضای مجازی به آدرس https://nakhchivan.icro.ir/uploads/298_651_42_null.pdf سایت نمایندگی فرهنگی نخجوان مراجعه و فایل الکترونیکی این کتاب را دریافت کنند.