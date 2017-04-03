زمان بازیهای تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران مشخص شد

به گزار ش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات زیر ۲۰ سال فوتسال آسیا برگزار و ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم های قرقیزستان، امارات، چین و مغولستان همگروه شد.

گفتنی است؛ این دوره از بازیها به میزبانی تایلند برگزار می شود. گروه بندی و زمان برگزاری مسابقات تیم های حاضر در این دوره از بازیها به شرح زیر است:

گروه A:

تایلند - عراق - مالزی - برونئی دارالسلام - بحرین - افغانستان

۲۶ اردیبهشت ماه

عراق - بحرین/ برونئی دارالسلام- افغانستان/مالزی-تایلند

۲۷ اردیبهشت ماه

مالزی- افغانستان/عراق- برونئی دارالسلام/تایلند- بحرین

۲۸ اردیبهشت ماه

بحرین - مالزی/ افغانستان - عراق/ تایلند - برونئی دارالسلام

۲۹ اردیبهشت ماه

عراق - مالزی/ برونئی دارالسلام - بحرین/ افغانستان - تایلند

۳۰ اردیبهشت ماه

بحرین - افغانستان/ مالزی - برونئی دارالسلام/ تایلند - عراق

گروه B :

ویتنام - ژاپن - چین تایپه - تاجیکستان - اندونزی

۲۶ اردیبهشت ماه

چین تایپه - ژاپن/ اندونزی - تاجیکستان

۲۷ اردیبهشت ماه

تاجیکستان - ویتنام/ اندونزی - چین تایپه

۲۸ اردیبهشت ماه

ویتنام - اندونزی/ ژاپن - تاجیکستان

۲۹ اردیبهشت ماه

ژاپن - اندونزی/ چین تایپه - ویتنام

۳۰ اردیبهشت ماه

تاجیکستان - چین تایپه/ ویتنام - ژاپن



گروه C :

ازبکستان - قطر - لبنان - میانمار - هنگ کنگ

۲۶ اردیبهشت ماه

لبنان - قطر / هنگ کنگ - میانمار

۲۷ اردیبهشت ماه

میانمار - ازبکستان/ هنگ کنگ - لبنان

۲۸ اردیبهشت ماه

ازبکستان - هنگ کنگ/ قطر - میانمار

۲۹ اردیبهشت ماه

قطر - هنگ کنگ/ لبنان- ازبکستان

۳۰ اردیبهشت ماه

میانمار- لبنان/ازبکستان- قطر



گروه D :

ایران - قرقیزستان - امارات - چین - مغولستان

۲۶ اردیبهشت ماه

چین - قرقیزستان/ امارات - مغولستان

۲۷ اردیبهشت ماه

مغولستان - ایران/ امارات - چین

۲۸ اردیبهشت ماه

ایران - امارات/ قرقیزستان- مغولستان

۲۹ اردیبهشت ماه

قرقیزستان - امارات/ چین - ایران

۳۰ اردیبهشت ماه

مغولستان - چین/ ایران - قرقیزستان