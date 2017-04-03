زمان بازیهای تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران مشخص شد

به گزار ش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات زیر ۲۰ سال فوتسال آسیا برگزار و ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم های قرقیزستان، امارات، چین و مغولستان همگروه شد.
گفتنی است؛ این دوره از بازیها به میزبانی تایلند برگزار می شود. گروه بندی و زمان برگزاری مسابقات تیم های حاضر در این دوره از بازیها به شرح زیر است:
گروه A:
تایلند - عراق - مالزی - برونئی دارالسلام - بحرین - افغانستان
۲۶ اردیبهشت ماه
عراق - بحرین/ برونئی دارالسلام- افغانستان/مالزی-تایلند
۲۷ اردیبهشت ماه
مالزی- افغانستان/عراق- برونئی دارالسلام/تایلند- بحرین
۲۸ اردیبهشت ماه
بحرین - مالزی/ افغانستان - عراق/ تایلند - برونئی دارالسلام
۲۹ اردیبهشت ماه
عراق - مالزی/ برونئی دارالسلام - بحرین/ افغانستان - تایلند
۳۰ اردیبهشت ماه
بحرین - افغانستان/ مالزی - برونئی دارالسلام/ تایلند - عراق
گروه B :
ویتنام - ژاپن - چین تایپه - تاجیکستان - اندونزی
۲۶ اردیبهشت ماه
چین تایپه - ژاپن/ اندونزی - تاجیکستان
۲۷ اردیبهشت ماه
تاجیکستان - ویتنام/ اندونزی - چین تایپه
۲۸ اردیبهشت ماه
ویتنام - اندونزی/ ژاپن - تاجیکستان
۲۹ اردیبهشت ماه
ژاپن - اندونزی/ چین تایپه - ویتنام
۳۰ اردیبهشت ماه
تاجیکستان - چین تایپه/ ویتنام - ژاپن
گروه C :
ازبکستان - قطر - لبنان - میانمار - هنگ کنگ
۲۶ اردیبهشت ماه
لبنان - قطر / هنگ کنگ - میانمار
۲۷ اردیبهشت ماه
میانمار - ازبکستان/ هنگ کنگ - لبنان
۲۸ اردیبهشت ماه
ازبکستان - هنگ کنگ/ قطر - میانمار
۲۹ اردیبهشت ماه
قطر - هنگ کنگ/ لبنان- ازبکستان
۳۰ اردیبهشت ماه
میانمار- لبنان/ازبکستان- قطر
گروه D :
ایران - قرقیزستان - امارات - چین - مغولستان
۲۶ اردیبهشت ماه
چین - قرقیزستان/ امارات - مغولستان
۲۷ اردیبهشت ماه
مغولستان - ایران/ امارات - چین
۲۸ اردیبهشت ماه
ایران - امارات/ قرقیزستان- مغولستان
۲۹ اردیبهشت ماه
قرقیزستان - امارات/ چین - ایران
۳۰ اردیبهشت ماه
مغولستان - چین/ ایران - قرقیزستان
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