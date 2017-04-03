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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

در مسابقات قهرمانی آسیا؛

زمان بازیهای تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران مشخص شد

زمان بازیهای تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران مشخص شد

مراسم قرعه کشی مسابقات زیر ۲۰ سال فوتسال آسیا در حالی برگزار شد که تیم های شرکت کننده در این دوره از بازیها حریفان خود را شناختند.

به گزار ش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات زیر ۲۰ سال فوتسال آسیا برگزار و ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم های قرقیزستان، امارات، چین و مغولستان همگروه شد.

گفتنی است؛ این دوره از بازیها به میزبانی تایلند برگزار می شود. گروه بندی  و زمان برگزاری مسابقات تیم های حاضر در این دوره از بازیها به شرح زیر است:

گروه A:
تایلند - عراق - مالزی - برونئی دارالسلام - بحرین - افغانستان

۲۶ اردیبهشت ماه
عراق - بحرین/ برونئی دارالسلام- افغانستان/مالزی-تایلند

۲۷ اردیبهشت ماه
مالزی- افغانستان/عراق- برونئی دارالسلام/تایلند- بحرین

۲۸ اردیبهشت ماه
بحرین - مالزی/ افغانستان - عراق/ تایلند - برونئی دارالسلام

۲۹ اردیبهشت ماه
عراق - مالزی/ برونئی دارالسلام - بحرین/ افغانستان - تایلند

۳۰ اردیبهشت ماه
بحرین - افغانستان/ مالزی - برونئی دارالسلام/ تایلند - عراق

گروه B : 
ویتنام - ژاپن - چین تایپه - تاجیکستان - اندونزی

۲۶ اردیبهشت ماه
چین تایپه - ژاپن/ اندونزی - تاجیکستان

۲۷ اردیبهشت ماه
تاجیکستان - ویتنام/ اندونزی - چین تایپه

۲۸ اردیبهشت ماه
ویتنام - اندونزی/ ژاپن - تاجیکستان

۲۹ اردیبهشت ماه
ژاپن - اندونزی/ چین تایپه - ویتنام

۳۰ اردیبهشت ماه
تاجیکستان - چین تایپه/ ویتنام - ژاپن

گروه C :

ازبکستان -  قطر - لبنان - میانمار - هنگ کنگ

۲۶ اردیبهشت ماه
لبنان - قطر / هنگ کنگ - میانمار

۲۷ اردیبهشت ماه
میانمار - ازبکستان/ هنگ کنگ - لبنان

۲۸ اردیبهشت ماه
ازبکستان - هنگ کنگ/ قطر - میانمار

۲۹ اردیبهشت ماه
قطر - هنگ کنگ/ لبنان- ازبکستان

۳۰ اردیبهشت ماه
میانمار- لبنان/ازبکستان- قطر

گروه D : 
ایران - قرقیزستان - امارات - چین - مغولستان

۲۶ اردیبهشت ماه
چین - قرقیزستان/ امارات - مغولستان

۲۷ اردیبهشت ماه
مغولستان - ایران/ امارات - چین

۲۸ اردیبهشت ماه
ایران - امارات/ قرقیزستان- مغولستان

۲۹ اردیبهشت ماه
قرقیزستان - امارات/ چین - ایران

۳۰ اردیبهشت ماه
مغولستان - چین/ ایران - قرقیزستان

کد مطلب 3943291
رضا خسروي

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