به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ پیش از شروع تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس، جلسه‌ای ۳۰ دقیقه‌ای با سرخپوشان داشت و با آنها درباره حساسیت مقطع کنونی رقابت‌ها و اهدافی که به دنبالش هستند، صحبت کرد.

وی خطاب به سرخپوشان گفت: در مقطع حساسی از بازی‌هایمان قرار داریم و باید نتیجه زحمت‌هایی که کشیده‌ایم را بگیریم. من در اینکه شما قهرمان لیگ می‌شوید شک ندارم ولی ما باید در هر پنج بازی با قدرت حاضر شویم و فراتر از بحث قهرمانی به کسب حداکثر امتیازات فکر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: باید هر چه زودتر کار را یکسره کرده و جام را به هواداران هدیه بدهیم و پس از آن هم با قدرت ادامه بدهیم.

برانکو در پایان به یک وظیفه مهم دیگر سرخپوشان اشاره کرد و افزود: همزمان باید متوجه وظیفه خطیری که در لیگ قهرمانان داریم باشیم و به این منظور باید سخت‌تر از قبل تلاش کنیم.