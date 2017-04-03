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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

برانکو در جمع بازیکنان پرسپولیس:

شک ندارم شما قهرمان لیگ می‌شوید/ پنج بازی قدرتمندانه می‌خواهم

شک ندارم شما قهرمان لیگ می‌شوید/ پنج بازی قدرتمندانه می‌خواهم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به بازیکنان تیمش گفت: مطمئن هستم شما قهرمان می‌شوید ولی ما باید در هر پنج بازی با قدرت حاضر شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ پیش از شروع تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس، جلسه‌ای ۳۰ دقیقه‌ای با سرخپوشان داشت و با آنها درباره حساسیت مقطع کنونی رقابت‌ها و اهدافی که به دنبالش هستند، صحبت کرد.

وی خطاب به سرخپوشان گفت: در مقطع حساسی از بازی‌هایمان قرار داریم و باید نتیجه زحمت‌هایی که کشیده‌ایم را بگیریم. من در اینکه شما قهرمان لیگ می‌شوید شک ندارم ولی ما باید در هر پنج بازی با قدرت حاضر شویم و فراتر از بحث قهرمانی به کسب حداکثر امتیازات فکر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: باید هر چه زودتر کار را یکسره کرده و جام را به هواداران هدیه بدهیم و پس از آن هم با قدرت ادامه بدهیم.

برانکو در پایان به یک وظیفه مهم دیگر سرخپوشان اشاره کرد و افزود: همزمان باید متوجه وظیفه خطیری که در لیگ قهرمانان داریم باشیم و به این منظور باید سخت‌تر از قبل تلاش کنیم.

کد مطلب 3943434

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    نظرات

    • هادی طهماسبی IR ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
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      پاسخ
      اقای برانکو از شما عاجزانه خواهش میکنیم ک رامین رضاییان رو ببخشید ممنون

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