پیشنهادی برای اقامت نوروزی در ساختمان های دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد در نشست خبری اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر که پیش از ظهر روز ۱۴ فروردین ماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد درباره زد و خورد مسافران ایرانی در ترکیه اظهار داشت: امنیت و احترام دو موضوعی است که وقتی با مقامات ترک ملاقات داریم، آن را اعلام می کنیم و می گوییم که حتماً باید اتباع ایرانی در زمان سفر به این کشور هم امنیت داشته باشند و هم احترام به آنها مدنظر قرار داده شود. این موضوع به وزارت خارجه و دستگاه های مختلفی که وظیفه حمایت از اتباع را دارند نیز ابلاغ می شود. از طرف دیگر به گردشگران ایرانی اعلام کرده ایم که وضعیت امنیت ترکیه را بسنجند و درباره سفر به آنجا در ایام نوروز، ارزیابی های لازم را انجام دهند چون ممکن است امنیت آنجا مخدوش شود.

وی در پاسخ به موضوع دیگری مبنی بر اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی در سفر به کرمانشاه اعلام کرده بود سال ۹۷ آموزش و پرورش از فهرست ارائه دهندگان اسکان حذف خواهد شد گفت: نماینده آموزش و پرورش از ظرفیت حاضر و اینکه تجهیزات آموزش و پرورش باید در اختیار اسکان مسافران نوروزی قرار گیرد هنگام سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار نارضایتی کرده و گفته بود این اقدام خارج از حوزه تحمل، امکانات و بودجه آموزش و پرورش است. بحث رئیس سازمان میراث فرهنگی در این باره نیز استفاده از زیرساخت های دانشگاه آزاد در حوزه آموزش عالی بود که ایشان پیشنهاد کردند ظرفیت خالی ساختمان های دانشگاه آزاد در اختیار اسکان مسافران قرار داده شود. به عنوان مثال مهمانسراها و یا ساختمان هایی که در اختیار دارند را می توان تجهیز کرده تا از آن به عنوان اقامتگاه استفاده شود. چون اکنون شیوه اقامت در کلاس های درس، یک شیوه اقامت استاندارد نیست بنابراین حذف مدارس از فهرست اقامت گاه ها به ویژه در ایام نوروز به موضوعات مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها ساماندهی تعطیلات است.

رحمانی موحد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ارائه آمار تورهای گردشگری خارجی نیز گفت: در انجام سفرهای چارتری و هوایی با ۳۰ درصد کاهش روبرو بودیم، همچنین کشورهای همسایه خدماتی را ارائه کردند که آمارها نشان می دهد حدود ۹۰۰ هزار تردد در مرزهای زمینی انجام شده که ۲۷ درصد آن مربوط به مسافران خارجی و ۷۳ درصد مربوط به مسافران ایرانی بوده است. اما آمار ورود گردشگران خارجی و خروج گردشگران ایرانی باید از پلیس مهاجرت گرفته شود. این آمار معمولاً بیستم هر ماه آماده خواهد شد. نتیجه آمار نهایی را می توان پس از این تاریخ اعلام کرد. با این وجود می توانم بگویم که با کاهش ۳۰ درصدی مسافرت به ترکیه از طریق مرز هوایی را روبرو بودیم.